Пропустив Гран При Сахира, Льюис Хэмилтон сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся в паддок на финальный уик-энд сезона в Абу-Даби.

За рулем Mercedes он стал в квалификации третьим, уступив – хотя и совсем немного – Максу Ферстаппену с Валттери Боттасом.

«Теперь я могу по-настоящему сочувствовать тем, кто пострадал из-за этого ужасного вируса или потерял кого-то из близких, – сказал британец в интервью Sky Sports. – Сам я пока здоров не на 100%. По-прежнему остаются какие-то ощущения в лёгких.

Впрочем, я бы все равно поехал – даже если бы не ощущал одну руку. Именно поэтому мы гонщики. К счастью, ничего такого не случилось.

Это точно не самая простая гонка в физическом плане, но я отдам все, что у меня есть, и точно справлюсь».

На уточняющий вопрос о влиянии болезни он добавил: «Речь об общей энергии организма. Один из симптомов [коронавируса] в том, что он буквально лишает вас сил. Я стараюсь спать так много, как только можно, но восстанавливать силы мне пока гораздо сложнее, чем прежде. Кроме того, я заметно потерял в весе за эту неделю.

Скажу еще раз – я не чувствую себя на 100%, если сравнивать с прошлой гонкой. Но это не остановит меня завтра».

В первом сегменте квалификации Льюис далеко заехал на поребрик, из-за чего днище его машины получило повреждения.

«Оно немного пострадало, – признал семикратный чемпион. – Я впервые с начала уик-энда выехал там широко – и немного повредил днище.

Но не думаю, что без этого я оказался бы на поуле. Конечно, это не помогло, но парни [механики Mercedes] все равно героически попробовали что-то исправить. За ночь мы точно все починим».