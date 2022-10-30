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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Хэмилтон признал ошибку Mercedes с шинной тактикой

По словам Льюиса, схема Medium-Hard оказалась в Мехико далеко не оптимальной

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Хэмилтон признал ошибку Mercedes с шинной тактикой
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На мексиканском этапе у Mercedes впервые в сезоне появился шанс одержать победу по чистой скорости: в тренировках Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом опережали соперников, а в квалификации лишь из-за собственных промахов отдали поул Максу Ферстаппену. 

Но если голландец проехал гонку с шинной тактикой Soft-Medium и одержал победу, то в Mercedes предпочли более консервативный и «жесткий» выбор составов. 

«Я был вплотную за Максом на первом отрезке, но все же думаю, что сегодня Red Bull была слишком быстра, – сказал Хэмилтон после финиша на втором месте. – И еще: их шинная тактика оказалась верной». 

Он добавил: «А вот в том, что мы сделали с резиной все правильно, я не уверен. Думаю, нам тоже стоило стартовать на Soft, но мы поступили иначе. Поначалу все складывалось неплохо, однако жесткий состав все очень усложнил».  

Также Льюис посетовал, что мексиканская публика не слишком рада его видеть: «Вообще-то болельщики здесь потрясающие. Но сегодня было как-то странно: меня весь день освистывали. Но я все равно люблю Мехико и этих людей».

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