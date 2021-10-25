Хэмилтон признал: Не знаю, как мы могли бы победить

Льюис Хэмилтон выиграл старт Гран При США и захватил лидерство в гонке. Стартовавший с поула Макс Ферстаппен на первых кругах держался позади соперника в зоне DRS, но скорости для атаки ему, похоже, не хватало.

Затем Ферстаппен достаточно рано сменил шины на Hard, а когда несколькими кругами позже то же сделал Хэмилтон, то гонщик Mercedes вернулся уже вторым с отставанием в более чем пять секунд.

По ходу вторых пит-стопов ситуация повторилась: Ферстаппен сменил шины первым и успел заметно оторваться, когда Хэмилтон выехал из боксов. Естественно, это вызвало вопросы о том, могла ли гонка сложиться иначе, если бы первым пит-стопы совершил Хэмилтон. Сам он считает, что нет.

«Это была веселая гонка, – сказал Хэмилтон. – Мне удался старт, но на шинах Medium мы были очень близки по скорости. Потом, собственно, они провели сверхранний пит-стоп и опередили меня.

Я все еще надеялся, что в самом конце у меня появится шанс побороться, но полагаю сегодня все решалось позицией на трассе.

Мне кажется, они были быстрее на любом типе резины. Честно признаться, я даже не знаю, что мы могли бы сделать лучше. Мы еще обсудим это вместе с командой, но мне кажется они все сделали сегодня правильно, то есть таково сейчас наше место.

Из оставшихся пяти гонок они сильны как минимум на двух трассах, так что определенно отыграться будет не легко».