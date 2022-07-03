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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Хэмилтон: Приятно сражаться с Ferrari и RB, но они пока быстрее

Обладатель третьего места в Гран При Великобритании объяснил, почему не смог подняться выше

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Хэмилтон: Приятно сражаться с Ferrari и RB, но они пока быстрее
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Льюис Хэмилтон провел одну из лучших своих гонок в этом сезоне Формулы 1, лидируя несколько кругов и до последнего борясь если не за первое, то за второе место на финише.

Он в итоге стал третьим, но обогнал, в частности, Шарля Леклера на Ferrari и не без борьбы сдался Серхио Пересу на Red Bull. Потому, после финиша Хэмилтон выглядел бодрым и счастливым.

«Я рад третьему месту, так как к сожалению это максимум, чего я мог тут добиться, – сказал пилот Mercedes. – Мы определенно сделали шаг вперед, мы здесь были близки по скорости к Ferrari, автомобиль прекрасно работал на любом типе шин, однако соперники все же пока остаются немногим быстрее нас.

У меня была небольшая заминка на пит-стопе, но я не могу винить этот случай в том, что не финишировал выше. Под конец я попытался сцепиться с Серхио Пересом в борьбе за второе место, но болиды Red Bull здесь имеют преимущество на прямых, так что если в поворотах я еще мог к нему подобраться, то на прямых от просто от меня уезжал.

И все же я получил большое удовольствие от сегодняшней гонки, было весело, много хорошей борьбы. Надеюсь только, что с парнями, которые попали в эту ужасную аварию на старте, все будет в порядке».

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