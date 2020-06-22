Хэмилтон принял участие в протестах #Blacklivesmatter

Льюис Хэмилтон в минувшее воскресенье принял участие в уличном шествии, которое состоялось в Лондоне в поддержку движения Black Lives Matter. Позже шестикратный чемпион Ф1 опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой он держит плакат с соответствующим лозунгом.

«Был сегодня в Гайд-парке, где проходила мирная акция протеста – и был рад увидеть, что столько людей разных наций и рас поддерживают это движение. Горжусь, что могу поддержать Black Lives Matter и посодействовать тому, чтобы о нем узнало все больше людей, – сообщил Хэмилтон в подписи к фото. – Был глубоко тронут происходящим. Я настроен позитивно и уверен, что ситуация изменится. Но останавливаться рано, надо продолжать работу».

На протяжении последних недель Хэмилтон не раз высказывал свою поддержку движению Black Lives Matter – порой одобряя даже противоречивые действия протестующих.