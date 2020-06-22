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Формула 1 / Новость

Хэмилтон принял участие в протестах #Blacklivesmatter

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Хэмилтон принял участие в протестах #Blacklivesmatter
Автор:
, Главный редактор
22 июн. 2020 г., 07:23

Действующий чемпион Формулы 1 взял в руки самодельный плакат и присоединился к уличному шествию в британской столице

Льюис Хэмилтон в минувшее воскресенье принял участие в уличном шествии, которое состоялось в Лондоне в поддержку движения Black Lives Matter. Позже шестикратный чемпион Ф1 опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой он держит плакат с соответствующим лозунгом.

 

«Был сегодня в Гайд-парке, где проходила мирная акция протеста – и был рад увидеть, что столько людей разных наций и рас поддерживают это движение. Горжусь, что могу поддержать Black Lives Matter и посодействовать тому, чтобы о нем узнало все больше людей, – сообщил Хэмилтон в подписи к фото. – Был глубоко тронут происходящим. Я настроен позитивно и уверен, что ситуация изменится. Но останавливаться рано, надо продолжать работу».

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На протяжении последних недель Хэмилтон не раз высказывал свою поддержку движению Black Lives Matter – порой одобряя даже противоречивые действия протестующих.  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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