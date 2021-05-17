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Формула 1 Новости

Хэмилтон пригласил нового менеджера

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Как стало известно Motorsport.com, делами семикратного чемпиона мира будет заниматься канадка Пенни Тоу

Хэмилтон пригласил нового менеджера

В этом году Льюис Хэмилтон расстался со своим менеджером Марком Хайнсом, который покинул промоутерскую компанию Project 44, ведущую дела британца, чтобы заняться другими проектами. 

Между тем, у самого Льюиса дел в последнее время только прибавилось – теперь он участвует в работе Комиссии Хэмилтона, которая помогает чернокодим находить свое место в гонках, а также возглавляет команду X44 в серии Extreme E.

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В понедельник стало известно, что менеджмент гонщика усилила Пенни Тоу. Она будет работать в Project 44, занимаясь карьерой сэра Хэмилтона, его благотворительными и бизнес-проектами и другими вопросами – что позволит самому гонщику сконцентрироваться исключительно на работе с гоночными машинами.  

Источник, близкий к Project 44, сообщил: «Льюис сейчас полностью занят своей гоночной карьерой, имея в виду как минимум несколько ближайших лет. Новое партнерство [с Тоу] позволит выстроить и укрепить его бизнес в долгосрочной перспективе».  

Пенни родилась в Канаде и постоянно проживает в Нью-Йорке. Она основала и возглавляет компанию Copper, которая занимается инвестициями и консультированием звезд сферы развлечений, седиа, моды, спорта и технологий, а также меценатов.

До Copper Тоу была исполнительным выце-президентом проекта SB Projects, в рамках которого работала с Джастином Бибером, Арианой Гранде и другими знаменитостями. Надавно SB Projects был продан за 1 миллиард долларов. 

Пенни Тоу, менеджер Sports and Media Talent

Пенни Тоу, менеджер Sports and Media Talent

Фото: Сэм Уолландер

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Extreme E
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Мэтт Кью

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