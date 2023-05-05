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Хэмилтон придумал, как обойтись без тренера Анджелы

Льюис рассказал о новой структуре своих ассистентов – теперь с семикратным чемпионом мира будут работать сразу два специалиста

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Перед стартом сезона-2023 Льюис Хэмилтон расстался с Анджелой Каллен, которая работала его персональным ассистентом и личным тренером в 2016 года. Стороны не комментировали прекращение сотрудничества, но глава Mercedes Тото Вольф дал понять, что это произошло по инициативе семикратного чемпиона мира.   

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Каллен была ключевой фигурой в той бригаде, которая помогает Льюису. В преддверии Гран При Майами стало известно, что Хэмилтон заменил тренера из Новой Зеландии срезу двумя новыми специалистами. 

«Теперь у меня будет чуть другая структура, – рассказал он. – Задачи [Каллен] будут разделены между двумя людьми. Остальная команда останется прежней. При этом мы с Анджелой регулярно общаемся.  

Мы размышляем над тем, какое придумать следующее совместное приключение, когда придет время – скайдайвинг (направление парашютного спорта – прим.ред.), может, восхождение на Эверест. Мы продолжаем поддерживать друг друга. 

Но сейчас у меня отличное окружение. Один из парней, Стив О., работает со мной с моей первой гонки в McLaren [s 2007 году]. Он вместе со мной перешел в Mercedes и поначалу занимался коробками передач. Сейчас он работает над другими вопросами и очень помогает мне. 

Еще один мой тренер – Кайли, она ездит со мной на этапы. Еще есть Санти и Пенни, отличная команда». 

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG, с тренером по физподготовке Анджелой Каллен

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG, с тренером по физподготовке Анджелой Каллен

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Говоря о том, что позволяет ему в 38 лет сохранять отличную форму, гонщик указал на важность правильного восстановления вежду этапами Гран При. 

«Я сфокусирован на восстановлении больше, чем когда-либо прежде, – объяснил британец. – Когда мне было 22, такие вопросы вообще не интересовали меня. Я ничего об этом не знал: просто ехал после гонки домой, заказывал пиццу и даже не задумывался, что буду делать на следующий день.  

И никаких специалистов, которые помогали бы мне восстанавливаться, тоже не было. 

Был тренер, но мы с ним занимались не так часто. Что-то делали в зале, в бассейне. Но у меня не было ни специального питания, ни программы восстановления жидкости в организме, ни растяжек – ничего такого. 

Не знаю, были ли другие гонщики в то время в такой форме, как мы сейчас. Думаю, тем, кто был тогда постарше, приходилось непросто. Сейчас мы тренируемся намного больше, чем в те дни».

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