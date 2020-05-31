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Формула 1 / Новости

Хэмилтон превзошел Макгрегора в списке Forbes

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Хэмилтон превзошел Макгрегора в списке Forbes
Автор:
, шеф-редактор
31 мая 2020 г., 10:04

Действующий чемпион Формулы 1 занял 13 место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов

Forbes назвал самого богатого гонщика Формулы 1. Это Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион мира. В рейтинге самых высокооплачиваемых атлетов гонщик занял 13 место. Это позволило ему опередить бойца UFC Конора Макгрегора, который расположился на 16 строчке списка Forbes.

По версии издания, в прошлом году Макгрегор заработал $48 млн, а Хэмилтон – $54 млн. $42 млн из этой суммы составила зарплата от команды Mercedes AMG, еще $12 млн – доходы от персональных спонсоров.

В рейтинг Forbes попали еще два гонщика Формулы 1. Пилот Ferrari Себастьян Феттель занял 32 место с доходом в $36,3 млн. Немец оказался на одну позицию выше знаменитой теннисистки Серены Уильямс, которая в 2020 году заработала $36 млн. Примечательно, что в структуре доходов Серены Уильямс $32 млн пришлись на выплаты спонсоров, в то время как Феттелю эта статья доходов принесла всего $0,3 млн.

Третьим участником Формулы 1 списка Forbes стал Даниэль Риккардо. Гонщик Renault занял 48 место с результатом $29 млн за сезон. Особенностью последнего рейтинга оказалось полное отсутствие в нем пилотов NASCAR. Прежде гонщики этого чемпионата регулярно были в лидерах и часто опережали представителей Формулы 1.

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Больше всего спортсменов списка Forbes представляют баскетбольный чемпионат НБА: в рейтинг попали сразу 35 участников этого первенства. Самым высокооплачиваемым атлетом-2020 оказался Роджер Федерер. Теннисист заработал $106,3 млн за год.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Антон Погорельский

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