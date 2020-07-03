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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Хэмилтон представил новый шлем. С Иисусом и кулаком

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Хэмилтон представил новый шлем. С Иисусом и кулаком
Автор:
, Редактор Ф1
3 июл. 2020 г., 07:02

Действующий чемпион Формулы 1 поместил на шлем девиз Black Lives Matter и заменил белый цвет на черный

Льюис Хэмилтон изменил раскраску шлема. Если раньше шестикратный чемпион мира выступал в белом шлеме, то с 2020 года будет носить черный. Также в оформлении присутствуют фиолетовые элементы.

Наиболее заметными составными частями нового дизайна стали фигура Иисуса и кулак. Иисус изображен на задней части шлема над надписью HAM – это и первые три буквы в фамилии Hamilton, и отсылка к песне чернокожих артистов Канье Уэста и Джея Зи H•A•M. В песне эти три буквы расшифровываются как hard as a motherf***er, что можно перевести как «крутой до невозможности».

Кулак дополняет дизайн на боковой части шлема. Вокруг кулака размещена надпись Black Lives Matter: в переводе это означает «Черные жизни важны». Эти слова стали слоганом людей, которые протестуют против расового неравенства в США и Европе. 

Одновременно с раскраской Хэмилтон сменил собственный девиз, который традиционно размещается под надписью HAM. Если раньше он звучал как Still I Rise («Я все еще становлюсь лучше»), то теперь на шлеме написано Still We Rise: Льюис заменил местоимение «я» на «мы» в знак солидарности со всеми чернокожими людьми на планете.

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Новый дизайн шлема Льюиса Хэмилтона

Новый дизайн шлема Льюиса Хэмилтона
1/5

Фотограф: Льюис Хэмилтон

Новый дизайн шлема Льюиса Хэмилтона

Новый дизайн шлема Льюиса Хэмилтона
2/5

Фотограф: Льюис Хэмилтон

Новый дизайн шлема Льюиса Хэмилтона

Новый дизайн шлема Льюиса Хэмилтона
3/5

Фотограф: Льюис Хэмилтон

Новый дизайн шлема Льюиса Хэмилтона

Новый дизайн шлема Льюиса Хэмилтона
4/5

Фотограф: Льюис Хэмилтон

Новый дизайн шлема Льюиса Хэмилтона

Новый дизайн шлема Льюиса Хэмилтона
5/5

Фотограф: Льюис Хэмилтон

«Причина, по которой мой шлем, мой комбинезон и моя машина изменили цвет – это борьба за равенство для всех, – заявил Хэмилтон. – Мы хотим донести это послание для всех. У нас есть микрофон, и теперь люди начинают прислушиваться. Мы призываем людей к ответственности.

Каждый бренд, представленный в Формуле 1, и каждая команда, участвующая в чемпионате, должны нести ответственность и быть открытыми к узнаванию нового. Они должны понять, почему происходит кампания [Black Lives Matter] и почему мы должны действовать, чтобы обеспечить подлинное равенство по всему миру.

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Потому, что сложившаяся система неправильна. Даже если кто-то говорит, что он уже что-то делает или пытается делать в этом направлении – этого недостаточно. Пусть старается сильнее. Пусть делает больше. Это огромная проблема для всего мира.

И я сохранил фиолетовый цвет, в котором изначально планировал выступать в этом сезоне, так как это мой любимый цвет».

 

Вместе с Хэмилтоном дизайн шлема изменил и его партнер по команде Mercedes AMG Валттери Боттас. Финн поместил на шлеме надпись «Вместе сильнее» и изображение пяти перекрещенных рук разного цвета.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Первая тренировка в пятницу
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Люк Смит

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