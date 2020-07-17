Хэмилтон предсказал упорную борьбу за поул

В единственной сухой тренировке на «Хунгароринге» Льюис Хэмилтон уверенно стал быстрейшим, хотя и показал свое лучшее время на самых жестких шинах Hard.

Действующий чемпион опередил на 0,086 секунды своего напарника Валттери Боттаса, который использовал Medium, а соперники из Ferrari и Red Bull уступили британцу больше секунды.

По ходу вечерней сессии для журналистов Льюис отметил, что не считает такие результаты отражением реальной расстановки сил.

«Я не делал бы серьезных выводов, – сказал он. – Каждый работал по своей программе, со своими настройками крыльев, количеством топлива, режимом мотора и так далее. Мы сделали то, что требовалось нам, и все прошло успешно.

Думаю, в субботней тренировке и квалификации все будет куда плотнее».

Хэмилтон добавил: «Мы изменили кое-что в машине, а потом пошел дождь. Теперь надо ждать следующей сухой сессии».

Прогноз погоды обещает дождь по ходу финальной тренировки в субботу, также существует вероятность осадков по ходу квалификации.

В минувшую субботу Льюис завоевал поул на сырой трассе в Австрии с преимуществом в секунду с лишним. Однако в Венгрии, по его словам, проехать хороший круг в мокрых условиях гораздо сложнее.

«Не бывает идеальных машин, не бывает идеальных гонщиков, – объяснил он. – Мы просто должны опираться на тот базис, который у нас есть.

Машина хороша, но мы по-прежнему продолжаем познавать ее. Пытаемся разобраться в нюансах, меняем что-то, чтобы двигаться дальше.

В Австрии под дождем все прошло прекрасно. Здесь все немного иначе. Прижимной силы больше, но трасса гораздо более скользкая.

Если в квалификации пойдет дождь, все будет не так, как на прошлой неделе. Возможно, что мне вновь удастся хорошо справиться, кто знает. Посмотрим, что будет».