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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Хэмилтон предсказал упорную борьбу за поул

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Хэмилтон предсказал упорную борьбу за поул
Автор:
, Редактор Ф1
17 июл. 2020 г., 17:35

По мнению Льюиса, в Венгрии у Mercedes нет такого преимущества, о каком можно подумать по итогам пятницы

В единственной сухой тренировке на «Хунгароринге» Льюис Хэмилтон уверенно стал быстрейшим, хотя и показал свое лучшее время на самых жестких шинах Hard.

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Действующий чемпион опередил на 0,086 секунды своего напарника Валттери Боттаса, который использовал Medium, а соперники из Ferrari и Red Bull уступили британцу больше секунды. 

По ходу вечерней сессии для журналистов Льюис отметил, что не считает такие результаты отражением реальной расстановки сил.

«Я не делал бы серьезных выводов, – сказал он. – Каждый работал по своей программе, со своими настройками крыльев, количеством топлива, режимом мотора и так далее. Мы сделали то, что требовалось нам, и все прошло успешно. 

Думаю, в субботней тренировке и квалификации все будет куда плотнее».

Хэмилтон добавил: «Мы изменили кое-что в машине, а потом пошел дождь. Теперь надо ждать следующей сухой сессии».

Прогноз погоды обещает дождь по ходу финальной тренировки в субботу, также существует вероятность осадков по ходу квалификации. 

В минувшую субботу Льюис завоевал поул на сырой трассе в Австрии с преимуществом в секунду с лишним. Однако в Венгрии, по его словам, проехать хороший круг в мокрых условиях гораздо сложнее. 

«Не бывает идеальных машин, не бывает идеальных гонщиков, – объяснил он. – Мы просто должны опираться на тот базис, который у нас есть. 

Машина хороша, но мы по-прежнему продолжаем познавать ее. Пытаемся разобраться в нюансах, меняем что-то, чтобы двигаться дальше. 

В Австрии под дождем все прошло прекрасно. Здесь все немного иначе. Прижимной силы больше, но трасса гораздо более скользкая. 

Если в квалификации пойдет дождь, все будет не так, как на прошлой неделе. Возможно, что мне вновь удастся хорошо справиться, кто знает. Посмотрим, что будет».

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Автор Люк Смит

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