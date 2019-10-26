Хэмилтон предсказал три или четыре пит-стопа в Мексике

Гран При Мексики проходит на трассе, расположенной на высоте более двух километров над уровнем моря. Из-за разреженного воздуха снижается мощность моторов, ухудшается их охлаждение, а также падает генерируемая аэродинамическими элементами прижимная сила.

Судя по результатам пятничных тренировок, среди лидеров чемпионата с наибольшими сложностями столкнулись пилоты Mercedes, которые не выигрывали в Мексике уже два года.

«Шины здесь чувствуют себя беспомощными, – пояснил Льюис Хэмилтон, который в пятницу показал лишь пятое время. – Похоже нас ждет три-четыре пит-стопа. Слишком агрессивно эта трасса относится к шинам.

Когда резина гранулируется, становится гораздо легче ошибиться и заблокировать колеса на торможении. А одна такая блокировка делает шину похожей на монету в 50 пенсов (она не круглой, а семигранной формы – прим.ред.). К счастью пока мне удавалось этого избегать, постараюсь быть осторожным и в будущем.

Наши машину генерируют много прижимной силы, но здесь разреженный воздух, так что постоянно возникают скольжения. Нам предстоит интересный уик-энд. Теперь появилась дополнительная зона DRS, и я надеюсь, что она позволит нам не отстать в гонке».