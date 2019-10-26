Хэмилтон предсказал три или четыре пит-стопа в Мексике
Лидер чемпионата пожаловался на чрезмерный износ шин на трассе в Мехико.
Гран При Мексики проходит на трассе, расположенной на высоте более двух километров над уровнем моря. Из-за разреженного воздуха снижается мощность моторов, ухудшается их охлаждение, а также падает генерируемая аэродинамическими элементами прижимная сила.
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Судя по результатам пятничных тренировок, среди лидеров чемпионата с наибольшими сложностями столкнулись пилоты Mercedes, которые не выигрывали в Мексике уже два года.
«Шины здесь чувствуют себя беспомощными, – пояснил Льюис Хэмилтон, который в пятницу показал лишь пятое время. – Похоже нас ждет три-четыре пит-стопа. Слишком агрессивно эта трасса относится к шинам.
Когда резина гранулируется, становится гораздо легче ошибиться и заблокировать колеса на торможении. А одна такая блокировка делает шину похожей на монету в 50 пенсов (она не круглой, а семигранной формы – прим.ред.). К счастью пока мне удавалось этого избегать, постараюсь быть осторожным и в будущем.
Наши машину генерируют много прижимной силы, но здесь разреженный воздух, так что постоянно возникают скольжения. Нам предстоит интересный уик-энд. Теперь появилась дополнительная зона DRS, и я надеюсь, что она позволит нам не отстать в гонке».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Хэмилтон предсказал три или четыре пит-стопа в Мексике
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