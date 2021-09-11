Спринтерская гонка Ф1 в Монце завершилась уверенной победой Валттери Боттаса из Mercedes, однако в главном заезде уик-энда финну придется начинать борьбу последним из-за замены мотора. А вот его напарник Льюис Хэмилтон провел субботу не лучшим образом – с первого ряда он откатился на пятое место.

Такое развитие событий обеспечило первую стартовую позицию главной гонки Максу Ферстаппену. Следом за лидером чемпионата места на решетке займут гонщики McLaren, и только следом будет стоять Mercedes Хэмилтона.

Льюис сделал вывод, что в такой ситуации у него нет шансов на победу.

«Вы сами видели темп Red Bull, – объяснил он в интервью Sky Sports. – Не могу сказать точно, быстрее он [Ферстаппен] Валттери или нет, но они очень быстры – а теперь у него еще и поул.

Так что гонка должна завершиться его легкой победой. Я же всего лишь попробую обогнать парней из McLaren, которые впереди меня».

Говоря о силе Red Bull, Льюис добавил: «Сейчас их темп даже лучше, чем прежде по ходу чемпионата. Они каждую неделю привозят какие-то обновления. Кажется, если меня верно информируют, была всего одна гонка, когда они не подготовили новинок. Это позволяет им постоянно прибавлять в скорости.

Валттери сегодня показал себя большим молодцом, но они тоже здорово делают свое дело».

Причиной того, что в спринтерской гонке ему не удалось опередить Ландо Норриса, Хэмилтон назвал выбор шин – в McLaren предпочли более мягкую смесь Soft против Meduim у Mercedes.

«Мы недооценили поведение мягкого состава, – признал британец. – Я все равно пытался – но прежде всего пытался понять, что можно будет сделать в борьбе с McLaren завтра».

Бонусные очки за спринт позволили Ферстаппену довести отрыв от Хэмилтона до пяти баллов.