Хэмилтон предсказал Формуле 1 кошмарную квалификацию в Монце

Год назад финал квалификации на Гран При Италии превратился в фарс: гонщики так не хотели начинать быстрый круг без «воздушного мешка», что в итоге попытку успел начать только Карлос Сайнс.

По ходу нынешнего уик-энда руководитель гонок Ф1 Майкл Маси уже предупредил пилотов о возможности штрафов за слишком низкий темп на разгонном круге.

По мнению Льюиса Хэмилтона, который показал лучшее время по итогам пятничных тренировок, это едва ли позволит ощутимо исправить ситуацию.

«Здесь всегда были сложности, а в прошлом году мы даже не попали на быстрый круг, – объяснил британец в интервью для СМИ. – В этот раз должно быть интересно. Я слышал, они [судьи] установили минимальное время разгонного круга. Возможно, это отчасти и поможет.

Но мне кажется, на пути к финальному повороту все равно будет ночной кошмар. Каждый попробует подгадать себе нужный отрыв. И это будет очень сложной задачей».

Одним из тех, кто жаловался на трафик по ходу пятничных заездов, стал Ландо Норрис.

«Думаю, все будет похоже на прошлый год, – поделился прогнозами гонщик McLaren. – Будет много машин, но никто не захочет ехать первым.

Так что ситуация обещает быть непростой. Смотреть будет интересно, как и год назад. Мы уже видели такое в Ф3 и Ф2, похожая история».

Он добавил: «Будет непросто выбрать себе правильную позицию. Все хотят использовать слипстрим, который тут очень полезен. Но в то же время, если ты слишком приблизишься к сопернику, возникнет сильная недостаточная поворачиваемость в середине поворотов.

Все это непросто, особенно с нынешними машинами. Стало даже сложнее, чем в прошлом году. Так что надо подождать и посмотреть, чем все закончится».