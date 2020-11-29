Хэмилтон предложил вернуть в Формулу 1 конкуренцию шинников

В пятницу пилоты Формулы 1 смогли впервые опробовать шины Pirelli образца 2021 года. Эта резина не понравилась многим, включая Льюиса Хэмилтона, который назвал ее слишком тяжелой и медленной.

В ответ в Pirelli заявили, что оставлять действующую модель шин на третий сезон подряд не собираются. Тогда Хэмилтон предложил позвать в чемпионат конкурирующего поставщика резины и устроить шинные войны.

«Мы, гонщики, стараемся быть конструктивными, – сказал Хэмилтон в Бахрейне. – Мы стремимся помочь, делимся своим мнением. И ничего не меняется. Даже когда мы даем негативные комментарии журналистам, все равно ничего не меняется.

Так что знаете, я соскучился по войне шинников в Формуле 1. Думаю, это отличная идея. Без конкуренции не может быть прогресса. Представьте, что в чемпионате была бы только наша команда. Ну или был бы только Макс Ферстаппен с его Red Bull. Никто бы не прогрессировал. Формуле 1 нужно меняется, и я думаю возврат к конкуренции шинников – это отличная идея».