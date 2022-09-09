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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Хэмилтон предложил Расселлу помощь в квалификации. Тот отказался

Льюис согласился разогнать напарника в слип-стриме, но Джордж счел, что это будет слишком опасно

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Хэмилтон предложил Расселлу помощь в квалификации. Тот отказался
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В Монце команде Mercedes придется решать двойную задачу – Льюису Хэмилтону предстоит прорываться через пелтотон после штрафа за замену мотора, тогда как Джордж Расселл имеет возможность побороться за хорошую позицию на решетке. 

Для семикратного чемпиона мира субботнее время почти ни на что не влияет – и Льюис согласился поработать в интересах напарника

«В этот раз Джордж сможет выбирать, кому из нас первому выезжать на трассу, – отметил гонщик после пятничных заездов. – Скорее всего, он предпочтет поехать позади меня. Так что я просто буду выполнять свою программу, а он сможет использовать слип-стрим». 

Однако Расселл объяснил, что не хочет рисковать лишний раз.

«Если сделать все правильно [с использованием слип-стрима], это точно принесет пользу, – сказал британец. – Но эта та ситуация, когда риск тоже очень высок. Мы стараемся избегать подобного.

В квалификации важно извлекать пользу, получая информацию о машине и резине. У нас с этим есть определенные сложности. Потому по состоянию на настоящий момент мы планируем работать каждый на себя, как в обычной сессии».

При этом оба гонщика согласились, что на быстрой трассе в пригороде Милана  W13 пока выглядит не лучшим образом. 

«День получился странным, – признал Расселл, завершивший день пятым с отставанием 0,7 секунды. – В первой сессии мы выглядели очень неплохо, но затем Ferrari и Red Bull, похоже, удалось сделать шаг вперед по сравнению с нами. А может, это мы откатились на шаг назад и уступили даже McLaren. Так что до завтра предстоит всерьез поработать, чтобы со всем этим разобраться». 

Льюис, отставший еще на десятую добавил: «Я делал все возможное, но ехать быстро не особенно получалось». 

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