Хэмилтон предложил изменить формат Гран При Монако

В этот уик-энд Формула 1 проводит этап в Монако – местная трасса не похожа ни на одну другую в календаре, она проходит по узким улицам, которые уже давно стали слишком тесными для машин Гран При.

В среду Льюису Хэмилтону задали на пресс-конференции вопрос, согласен ли он, что золотой эрой для Ф1 в княжестве можно считать начало 70-х.

«Разумеется, я не застал те гонки, потому не могу утверждать, правда ли именно на тот период пришлась золотая эра, – ответил лидер нынешнего сезона. – Но действительно, в прежние времена аэродинамика не играла такой роли, да и трасса была немного шире.

Сейчас машины намного больше, намного быстрее. В гонке у вас практически нет шансов обогнать. Такая картина сохраняется уже довольно долго – и как по мне, нам нужны перемены. У нас один и тот же формат уже много лет.

Это замечательное место, самое прекрасное из тех, где мы гоняемся. Но заранее известно, что для болельщиков эта гонка не станет захватывающей. Это будет один пит-стоп, длинные отрезки на жестких шинах. Как я уже говорил, обгонов почти наверняка не будет – да что обгонов, даже возможностей для них.

Я не думаю, что зрителям такое нравится. И не знаю, какое решение тут можно предложить. Но надеюсь, что будущие поколения дождутся более ярких гонок в Монако».

Он добавил: «В этом году старт сезона получился замечательным. Мы видели плотную борьбу и обгоны. Здесь же в воскресенье наверняка будет "паровозик" из машин. И болельщики уже сейчас знают это. Впрочем, порой и такое зрелище оказывается весьма интересным».

Дополнительная информация: Люк Смит