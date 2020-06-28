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Формула 1 / Новости

Хэмилтон предложил Формуле 1 приехать в Африку

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Хэмилтон предложил Формуле 1 приехать в Африку
Автор:
, шеф-редактор
28 июн. 2020 г., 09:20

Действующий чемпион мира выбрал место, где хотел бы устроить Гран При

Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о том, где Формуле 1 следует устроить новый Гран При. Об этом шестикратный чемпион мира рассказал в эфире Youtube-канала компании Petronas, которая спонсирует еко оманду Mercedes AMG. Вот как прозвучал комментарий гонщика:

«Это легко: Африка, – заявил Хэмилтон. – Это очень важное место, куда Формула 1 должна вернуться. Ф1 приезжает во множество стран и если честно, не оставляет после себя ничего полезного. Я считаю, что нашему чемпионату стоит пересмотреть этот подход. Формула 1 может оставлять после себя что-то. Нечто, что поможет местным жителям.

Приезд в Африку поможет привлечь внимание к этому континенту и показать, как там красиво. Я убежден, что это самое важное место, куда необходимо приехать Формуле 1. И здесь дело не в деньгах – дело в людях. Бизнес тут ни при чем».

В последний раз Формула 1 устраивала гонку в Африке в 1993 году. Это был Гран При ЮАР на трассе «Кьялами». Автодром существует и используется до сих пор: в теории на нем действительно можно было провести Гран При. За исключением ЮАР Формула 1 приезжала лишь в одну африканскую страну: это было Королевство Марокко в 1958 году.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Антон Погорельский

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