Хэмилтон пожертвовал полмиллиона долларов на спасение животных Австралии

Льюис Хэмилтон призвал помочь животным, страдающим от жутких пожаров в Австралии. За последние недели лесные пожары в этой стране унесли жизни 26 человек и более чем миллиарда животных. Хэмилтон известен своим веганским образом жизни и заявлениями относительно спасения окружающей среды. На этот раз британец опубликовал в социальных сетях видео с коалой, пострадавшей в огне, и сообщил, что пожертвовал фонду по спасению австралийских животных 500 тысяч долларов США, призвав сделать пожертвования всех, у кого есть такая возможность.

«Меня печалит знание о том, что более миллиарда животных в Австралии умерло болезненной смертью, – написал Хэмилтон. – Без шансов спастись и не по своей вине. Моя любовь к животным не секрет, и я не могу ничего поделать, кроме как скорбеть о беззащитных животных, чьи смерти подтолкнули их виды в исчезновению.

Призываю вас присоединиться ко мне и подумать о том влиянии, которое мы оказываем на планету. Давайте вместе стремиться к небольшим изменениям, и вдохновлять на то же самое наши семьи и друзей, чтобы изменить направление, в котором мы движемся».

Британское издание BBC уточнило, что Хэмилтон сделал пожертвование в австралийских долларах, что в американском эквиваленте равно 342 тысячам.

Ранее по пожертвовании денег Австралии заявил Даниэль Риккардо. Правда, австралиец не назвал точной суммы.

Связанное видео