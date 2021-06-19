Хэмилтон пожелал воскресного дождя после проигранной квалификации

Льюис Хэмилтон стал вторым в квалификации Гран При Франции, уступив в финале Максу Ферстаппену 0,258 секунды. При этом он опередил своего напарника Валттери Боттаса, который во всех тренировках был быстрее. После окончания заездов Хэмилтон признал, что причиной поражения стала не какая-то его ошибка, а отставание в скорости от Red Bull.

«Похоже, Макс сейчас на две десятых меня быстрее, – сказал Хэмилтон. – Но все на самом деле решится завтра. Посмотрим, кто первый успеет на старте добраться до первого поворота. Может быть вообще дождь пойдет, и это изменит расклад сил.

Я лишь хочу поблагодарить свою команду, механиков, инженеров. За эти дни мы много поработали над настройками машины, нам удалось многое улучшить. Так что я доволен темпом».

Завтра вся первая десятка стартует на шинах Medium. Интересно, что во втором сегменте квалификации, где гонщики использовали такие же шины, пилоты Mercedes были немного, но быстрее.