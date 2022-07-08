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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Хэмилтон пожелал, чтобы Расселл стал лидером Mercedes

По мнению семикратного чемпиона мира, у его нового напарника есть для этого все необходимые качества

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Хэмилтон пожелал, чтобы Расселл стал лидером Mercedes
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Джордж Расселл стал первым за долгие годы напарником Льюиса Хэмилтона, кто к середине сезона лидирует в команде по заработанным очкам. Более того, до сих пор в целом Расселл как минимум не уступал своему титулованному партнеру в скорости как в квалификациях, так и в гонках.

Сам Хэмилтон не видит в этом большой проблемы, по крайней мере на словах. Накануне Гран При Австрии он заявил, что именно Расселл станет лидером Mercedes, и, возможно, для этого ему даже не придется ждать, когда Льюис завершит карьеру.

«Мы отлично сработались, Джордж очень позитивен, он привносит в команду много полезного, помогает развиваться, да и в целом мне приятно работать с таким напарником, – сказал Хэмилтон. – Я рад видеть его успехи. Он определенно заслужил их, и к тому же сейчас он работает ради долгосрочного успеха команда.

В нем точно есть потенциал, и он попал в правильную команду, чтобы его раскрыть. Не важно, как долго я буду оставаться в Mercedes, у него уже сейчас есть все качества, чтобы стать лидером команды и повести ее вперед. В Mercedes сделали правильный выбор.

Что до меня, то я постараюсь вмести со всеми посодействовать его прогрессу».

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