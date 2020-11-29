Хэмилтон пожаловался на то, что гонка измотала его физически

Льюис Хэмилтон весьма уверенно выиграл Гран При Бахрейна. Он стартовал с поула, сумел удержать лидерство, выиграл рестарт после того, как сессию остановили из-за аварии Ромена Грожана и до самого финиша не подпускал соперников ближе, чем на несколько секунд.

Несмотря на это, лучший круг в гонке остался за Максом Ферстаппеном, который за 12 кругов до финиша сменил резину и по темпу оказался быстрейшим на трассе.

Вылезая из болида, Хэмилтон выглядел измотанным и не скрывал усталости.

«Гонка оказалась тяжелой в первую очередь в физическом смысле, – заявил семикратный чемпион мира. – Во-первых, в самом начале мы были вынуждены прождать около часа, что само по себе выбивает из колеи. Так что мне нужно было вновь сосредоточиться, когда объявили рестарт. Мои соперники были весьма быстры сегодня, так что мне приходилось постоянно оставаться в напряжении и стараться не подпустить их ближе.

К тому же здесь много быстрых поворотов, что выматывает именно физически. Опять же, мне приходилось отвечать, когда Макс ускорялся. Мои шины уже начинали скользить, так что я переживал, как дотяну до конца. Но команда опять проделала отличную работу, реализовала правильную стратегию, за что я ей очень благодарен».