Хэмилтон пожаловался на плохую память и проблемы с общением

В дни Гран При Нидерландов Льюис Хэмилтон пообщался со съемочной группой голландского телеканала Ziggo Sport – и ответил в том числе на вопросы, не относящиеся напрямую к гоночной карьере британца. В частности, семикратного чемпиона мира попросили назвать его главные достоинства и недостатки.

«Скажу так: наверное, мое худшее качество – то, что я ненавижу проигрывать, – ответил пилот Mercedes. – В целом же… у меня определенное есть недостатки. У каждого они есть. Я, к примеру, плохо умею общаться. Я плохо умею поддерживать связь с людьми, и память у меня плохая. Мои лучшие качества? Мне приятно думать, что я хорошо общаюсь с детьми. Я люблю детей и семью.

Когда у меня самого будут дети? Не раньше чем уйду из гонок. Сейчас мне хватает забот с Роско [бульдог Хэмилтона]. Он мне как сын. И не так-то просто постоянно присматривать за ним. Мне на себя времени не хватает. Так что, не знаю. Это зависит еще и от того, каким будет мир, в котором мы живем. Сейчас трудные времена…»

Упоминание о прекращении карьеры, само собой, подтолкнуло журналистов задать вопрос о сроках возможного ухода. Хэмилтон (чей недавно заключенный контракт закончится в конце 2023 года) не стал называть конкретных сроков – но вновь сказал чуть больше, чем говорит обычно.

«Я не знаю. Сейчас не могу представить, что я задержусь надолго – но все может поменяться. Каждый год все у тебя новые ощущения и желания.

Может быть, в следующем году пандемия закончится и многое изменится. Я бы сказал, что пандемия поменяла мои представления о том, как долго я буду гоняться. Раньше я думал, что моя карьера продлится дольше… Но я могу снова поменять свою точку зрения.

О чем могу сказать со всей определенностью – я люблю то, чем занимаюсь. Мне нравится оставаться в гонках и, надеюсь, я заслуживаю право здесь остаться».