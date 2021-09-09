Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Анализ: возвращение Элбона – результат сговора Williams, Red Bull и… Volkswagen? Следующая / Обновки к Монце: расцветка Alfa и шлем Джовинацци
Формула 1 / Гран При Италии Новость

Хэмилтон пожаловался на плохую память и проблемы с общением

Автор:
, главный редактор

Семикратный чемпион мира рассказал о своих главных недостатках – а также заявил, что не готов заводить детей до окончания гоночной карьеры

Хэмилтон пожаловался на плохую память и проблемы с общением

В дни Гран При Нидерландов Льюис Хэмилтон пообщался со съемочной группой голландского телеканала Ziggo Sport – и ответил в том числе на вопросы, не относящиеся напрямую к гоночной карьере британца. В частности, семикратного чемпиона мира попросили назвать его главные достоинства и недостатки.

«Скажу так: наверное, мое худшее качество – то, что я ненавижу проигрывать,  – ответил пилот Mercedes. –  В целом же… у меня определенное есть недостатки. У каждого они есть. Я, к примеру, плохо умею общаться. Я плохо умею поддерживать связь с людьми, и память у меня плохая. Мои лучшие качества? Мне приятно думать, что я хорошо общаюсь с детьми. Я люблю детей и семью.

Когда у меня самого будут дети? Не раньше чем уйду из гонок. Сейчас мне хватает забот с Роско [бульдог Хэмилтона]. Он мне как сын. И не так-то просто постоянно присматривать за ним. Мне на себя времени не хватает. Так что, не знаю. Это зависит еще и от того, каким будет мир, в котором мы живем. Сейчас трудные времена…»

Упоминание о прекращении карьеры, само собой, подтолкнуло журналистов задать вопрос о сроках возможного ухода. Хэмилтон (чей недавно заключенный контракт закончится в конце 2023 года) не стал называть конкретных сроков – но вновь сказал чуть больше, чем говорит обычно.

«Я не знаю. Сейчас не могу представить, что я задержусь надолго – но все может поменяться. Каждый год все у тебя новые ощущения и желания.

Может быть, в следующем году пандемия закончится и многое изменится.  Я бы сказал, что пандемия поменяла мои представления о том, как долго я буду гоняться. Раньше я думал, что моя карьера продлится дольше… Но я могу снова поменять свою точку зрения.

О чем могу сказать со всей определенностью – я люблю то, чем занимаюсь. Мне нравится оставаться в гонках и, надеюсь, я заслуживаю право здесь остаться».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Анализ: возвращение Элбона – результат сговора Williams, Red Bull и… Volkswagen?

Предыдущая новость

Анализ: возвращение Элбона – результат сговора Williams, Red Bull и… Volkswagen?

Следующая новость

Обновки к Монце: расцветка Alfa и шлем Джовинацци

Обновки к Монце: расцветка Alfa и шлем Джовинацци
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Жена Михаэля Шумахера рассказала о его здоровье: Он другой

18 ч
2
Формула 1

Анализ: возвращение Элбона – результат сговора Williams, Red Bull и… Volkswagen?

2 ч
3
Формула 1

Хэмилтон пожаловался на плохую память и проблемы с общением

1 ч
4
Формула 1

Боттас назвал срок контракта и свой статус в Alfa Romeo

1 дн
5
WRC

Вице-чемпион WRC обвинил все мировое ралли в отсутствии яиц

1 ч
Самое важное:
Обновки к Монце: расцветка Alfa и шлем Джовинацци
Формула 1

Обновки к Монце: расцветка Alfa и шлем Джовинацци

19мин
Хэмилтон пожаловался на плохую память и проблемы с общением
Формула 1

Хэмилтон пожаловался на плохую память и проблемы с общением

1 ч
Анализ: возвращение Элбона – результат сговора Williams, Red Bull и… Volkswagen?
Формула 1

Анализ: возвращение Элбона – результат сговора Williams, Red Bull и… Volkswagen?

2 ч
Формула 1 и Motorsport Network запускают крупнейший в мире опрос болельщиков Формулы 1
Формула 1

Формула 1 и Motorsport Network запускают крупнейший в мире опрос болельщиков Формулы 1

16 ч
Кубица заменит Райкконена и на Гран При Италии
Формула 1

Кубица заменит Райкконена и на Гран При Италии

17 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Обновки к Монце: расцветка Alfa и шлем Джовинацци Гран При Италии
Формула 1

Обновки к Монце: расцветка Alfa и шлем Джовинацци

Один из пилотов Toyota пропустит Ралли Греция Ралли Греция
WRC

Один из пилотов Toyota пропустит Ралли Греция

Вице-чемпион WRC обвинил все мировое ралли в отсутствии яиц
WRC

Вице-чемпион WRC обвинил все мировое ралли в отсутствии яиц

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон: Боттас – мой лучший напарник!
Формула 1

Хэмилтон: Боттас – мой лучший напарник!

Вольф признал тактическую ошибку Mercedes в Зандфорте Гран При Нидерландов
Формула 1

Вольф признал тактическую ошибку Mercedes в Зандфорте

Хэмилтон назвал Ферстаппена персонажем Библии. Но все перепутал Гран При Нидерландов
Формула 1

Хэмилтон назвал Ферстаппена персонажем Библии. Но все перепутал

Самое читаемое Сегодня

Жена Михаэля Шумахера рассказала о его здоровье: Он другой
Формула 1 Формула 1

Жена Михаэля Шумахера рассказала о его здоровье: Он другой

Анализ: возвращение Элбона – результат сговора Williams, Red Bull и… Volkswagen?
Формула 1 Формула 1

Анализ: возвращение Элбона – результат сговора Williams, Red Bull и… Volkswagen?

Хэмилтон пожаловался на плохую память и проблемы с общением
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон пожаловался на плохую память и проблемы с общением

Боттас назвал срок контракта и свой статус в Alfa Romeo
Формула 1 Формула 1

Боттас назвал срок контракта и свой статус в Alfa Romeo

Вице-чемпион WRC обвинил все мировое ралли в отсутствии яиц
WRC WRC

Вице-чемпион WRC обвинил все мировое ралли в отсутствии яиц

Элбон перешел в Williams. Но остался ли частью Red Bull?
Формула 1 Формула 1

Элбон перешел в Williams. Но остался ли частью Red Bull?

Обновки к Монце: расцветка Alfa и шлем Джовинацци
Формула 1 Формула 1

Обновки к Монце: расцветка Alfa и шлем Джовинацци

Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo
Формула 1 Формула 1

Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo

Самое важное:

Обновки к Монце: расцветка Alfa и шлем Джовинацци
Формула 1 Формула 1

Обновки к Монце: расцветка Alfa и шлем Джовинацци

Хэмилтон пожаловался на плохую память и проблемы с общением
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон пожаловался на плохую память и проблемы с общением

Анализ: возвращение Элбона – результат сговора Williams, Red Bull и… Volkswagen?
Формула 1 Формула 1

Анализ: возвращение Элбона – результат сговора Williams, Red Bull и… Volkswagen?

Формула 1 и Motorsport Network запускают крупнейший в мире опрос болельщиков Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Формула 1 и Motorsport Network запускают крупнейший в мире опрос болельщиков Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.