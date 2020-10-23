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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Хэмилтон пожаловался на асфальт, трафик и ошибку в настройках

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Хэмилтон пожаловался на асфальт, трафик и ошибку в настройках

По словам пилота Mercedes, в Портимане всем непросто – но ему по ходу пятницы пришлось столкнуться и с «индивидуальными» сложностями

Льюис Хэмилтон остался только 8-м во второй тренировке Гран При Португалии. Примерно в то же время, когда его напарник показал лучшее время, британец по ходу своей попытки попал в трафик и не смог воспользоваться преимуществом свежих шин Soft – а в оставшееся время предпочел докатать использующийся комплект.

По завершении тренировки в общении с прессой лидер чемпионата предположил, что в начале квалификации трафик может стать заметной проблемой и серьезно повлиять на результаты: «Обеспечить себе пространство для быстрого круга сложно – думаю, в первом сегменте его придется буквально отвоевывать. И это дополнительно усложняет задачу по выводу шин на нужную температуру. Это можно было предсказать, ведь у нас здесь наиболее жесткая шинная комбинация. Даже состав Soft является весьма жестким – и неудивительно, что даже его не всегда удается быстро прогреть».  

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Впрочем, по словам Хэмилтона, на второй тренировке в Портимане шестикратного чемпиона мира беспокоил не только трафик: «Думаю, первая тренировка сложилась для меня получше, хотя машина была не такой уж хороша в плане управляемости. В перерыве между сессиями мы внесли кое-какие изменения в настройки – и все стало еще хуже. Условия были похуже – из-за усиления ветра, – но и поведение машины заметно изменилось. Пришлось сделать пару шагов назад и понять, что именно мы сделали не так. Чтобы лучше подготовиться к завтрашнему дню и завтра добиться прогресса».

Также пилот отметил особенности новой для Ф1 трассы, которые усложняют задачу гонщикам: «Определенно непростая трасса со множеством нюансов. Перепад высот просто невероятный – и много где ты едешь вслепую. На выходе из 8-го поворота некоторое время ты смотришь не на трассу, а в небо. И в 11-м ты поворачиваешь руль, толком не представляя, куда едешь – пока внезапно поворот не открывается перед тобой. Так что, тут все непросто – и день был не самым простым. В частности, асфальт очень гладкий, и сегодня было много ошибок – народ часто скользил и разворачивался».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Льюис Хэмилтон

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