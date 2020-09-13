Хэмилтон появился в Муджелло в особой футболке. Вот в чем ее смысл

В день гонки Формулы 1 в Муджелло лидер чемпионата Формулы 1 Льюис Хэмилтон появился на трассе в новой футболке с надписью «Arrest the cops who kill Breonna Taylor». Выиграв Гран При, Хэмилтон именно в этой футболке поднялся на подиум.

Надпись переводится следующим образом: «Арестуйте полицейских, убивших Бриону Тейлор».

Убийство, о котором написано на майке Хэмилтона, произошло в США в марте 2020 года. 26-летняя афроамериканка Бриона Тейлор была работницей службы скорой помощи. В день убийства полицейские проводили задержание наркоторговцев по соседству с домом Брионы. У них также имелась информация о том, что наркотики могли быть и в доме девушки.

Полицейские взломали дверь, после чего молодой человек Брионы, принявший правоохранителей за грабителей, открыл по ним стрельбу. В перестрелке Бриона Телор получила восемь пулевых ранений, которые оказались смертельными. Трое полицейских были отстранены от работы, но ни одному из них не было предъявлено обвинение.

Интересно, что в официальном твиттере чемпионата сразу после гонки появились комментарии трех гонщиков, поднявшихся на подиум и их фотографии. Боттас и Элбон были сфотографированы на фоне стены с логотипами Pirelli, а комментарий Хэмилтона проиллюстрировали другим снимком, где новая футболка не видна. При этом сам Хэмилтон в комментарии после гонки также призвал к правосудию в отношении Брионы Тейлор.