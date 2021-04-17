Хэмилтон: Поул стал для меня неожиданностью

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Эмилии-Романьи и завоевал 99-й подиум в своей картере. При этом гонщики Red Bull, которые показали второе и третье время, уступили ему менее одной десятой секунды.

После окончания заездов и Макс Ферстаппен, и Серхио Перес заявили, что могли бы опередить Хэмилтона, но допустили ошибки и потому потеряли время. Сам действующий чемпион подтвердил, что по его ощущениям «Быки» были быстрее.

«Я не ожидал, что окажусь впереди обоих гонщиков Red Bull, они так быстры в этот уик-энд, – сказал Хэмилтон. – Хотя и ощущения от болида Mercedes в Имоле с самого начала были лучше, чем на прошлом Гран При.

Мне нравится конкуренция, так что я рад оказаться в окружении двух сильных соперников из Red Bull. Это усложняет нам стратегию. Но сегодня я счастлив. Мне удалось проехать свой быстрый круг абсолютно чисто».