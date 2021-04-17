Хэмилтон: Поул стал для меня неожиданностью

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Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Эмилии-Романьи и завоевал 99-й подиум в своей картере. При этом гонщики Red Bull, которые показали второе и третье время, уступили ему менее одной десятой секунды.
После окончания заездов и Макс Ферстаппен, и Серхио Перес заявили, что могли бы опередить Хэмилтона, но допустили ошибки и потому потеряли время. Сам действующий чемпион подтвердил, что по его ощущениям «Быки» были быстрее.
«Я не ожидал, что окажусь впереди обоих гонщиков Red Bull, они так быстры в этот уик-энд, – сказал Хэмилтон. – Хотя и ощущения от болида Mercedes в Имоле с самого начала были лучше, чем на прошлом Гран При.
Мне нравится конкуренция, так что я рад оказаться в окружении двух сильных соперников из Red Bull. Это усложняет нам стратегию. Но сегодня я счастлив. Мне удалось проехать свой быстрый круг абсолютно чисто».
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Сергей Иванов