Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса
Формула 1 Новости

Хэмилтон потратил 20 миллионов на благотворительность

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Льюис дал старт новой инициативе Ignite, призванной повисить доступность автоспорта для разных социальных групп

Хэмилтон потратил 20 миллионов на благотворительность

О новом совместном проекте семикратного чемпиона мира и его команды Mercedes стало известно во вторник. Льюис вложит в него собственные средства в размере 20 миллионов фунтов.

Работа над инициативой шла несколько последних месяцев в рамках Комиссии Хэмилтона и его собственного фонда Mission 44.

«В Mercedes уже давно поддерживали мое стремление по повышению равенства возможностей и разнообразия в гоночной индустрии, – приводит слова гонщика пресс-служба. – Я очень рад посредством Ignite выстроить совместную работу ради достижения этих целей. 

Разнообразие в персонале является не только средством достижения успеха, но и в моральном плане служит правильным подходом для любой отрасли.

Выводы Комиссии Хэмилтона дали нам фантастическую основу для начала работы, и я уверен, что Ignite приведет к реальным и ощутимым изменениям в автоспорте.

В течение 15 лет я оставался одним из немногих чернокожих сотрудников Формулы 1, и я горжусь тем, что моя работа с Mercedes изменит это к лучшему».

В рамках новой инициативы ее авторы намерены запустить программы поддержки чернокожих студентов, которые хотят выстроить карьеру в гоночной индустрии, но не имеют такой возможности.

Читайте также:

Поделились
Комментарии

Связанное видео

Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса

Предыдущая новость

Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Получится ли спасти мотор Ферстаппена? В Honda ответили

5 ч
2
Формула 1

Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса

2 ч
3
Формула E

FIA перепишет правила Формулы Е после скандала в Лондоне

1 дн
4
Формула 1

Хэмилтон потратил 20 миллионов на благотворительность

1 ч
5
Формула 1

В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams

3 ч
Самое важное:
Хэмилтон потратил 20 миллионов на благотворительность
Формула 1

Хэмилтон потратил 20 миллионов на благотворительность

1 ч
Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса
Формула 1

Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса

2 ч
В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams
Формула 1

В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams

3 ч
Баттон посоветовал Боттасу вернуться в Williams
Формула 1

Баттон посоветовал Боттасу вернуться в Williams

4 ч
Получится ли спасти мотор Ферстаппена? В Honda ответили
Формула 1

Получится ли спасти мотор Ферстаппена? В Honda ответили

5 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям
Формула 1

В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям

Зак Браун о штрафах в Австрии: Полвека как-то жили и без них Гран При Австрии
Формула 1

Зак Браун о штрафах в Австрии: Полвека как-то жили и без них

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов
Формула 1

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса
Формула 1

Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса

Вольф: Льюис не пытается влиять на выбор напарника
Формула 1

Вольф: Льюис не пытается влиять на выбор напарника

Росберг: Мне с Хэмилтоном было сложнее, чем Ферстаппену Гран При Великобритании
Формула 1

Росберг: Мне с Хэмилтоном было сложнее, чем Ферстаппену

Mercedes Больше от
Mercedes
В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams
Формула 1

В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams

Баттон посоветовал Боттасу вернуться в Williams
Формула 1

Баттон посоветовал Боттасу вернуться в Williams

Анализ: в чем Ferrari проигрывает Mercedes, а в чем уже нет Гран При Венгрии
Формула 1

Анализ: в чем Ferrari проигрывает Mercedes, а в чем уже нет

Самое читаемое Сегодня

Получится ли спасти мотор Ферстаппена? В Honda ответили
Формула 1 Формула 1

Получится ли спасти мотор Ферстаппена? В Honda ответили

Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса
Формула 1 Формула 1

Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса

FIA перепишет правила Формулы Е после скандала в Лондоне
Формула E Формула E

FIA перепишет правила Формулы Е после скандала в Лондоне

Хэмилтон потратил 20 миллионов на благотворительность
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон потратил 20 миллионов на благотворительность

В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams
Формула 1 Формула 1

В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams

Тайна из 90-х: Михаэль Шумахер едва не перешел в McLaren
Формула 1 Формула 1

Тайна из 90-х: Михаэль Шумахер едва не перешел в McLaren

Лоренсо объяснил решение Виньялеса уйти из Yamaha
MotoGP MotoGP

Лоренсо объяснил решение Виньялеса уйти из Yamaha

Анализ: в чем Ferrari проигрывает Mercedes, а в чем уже нет
Формула 1 Формула 1

Анализ: в чем Ferrari проигрывает Mercedes, а в чем уже нет

Самое важное:

Хэмилтон потратил 20 миллионов на благотворительность
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон потратил 20 миллионов на благотворительность

Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса
Формула 1 Формула 1

Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса

В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams
Формула 1 Формула 1

В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams

Баттон посоветовал Боттасу вернуться в Williams
Формула 1 Формула 1

Баттон посоветовал Боттасу вернуться в Williams

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.