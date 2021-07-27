Хэмилтон потратил 20 миллионов на благотворительность

О новом совместном проекте семикратного чемпиона мира и его команды Mercedes стало известно во вторник. Льюис вложит в него собственные средства в размере 20 миллионов фунтов.

Работа над инициативой шла несколько последних месяцев в рамках Комиссии Хэмилтона и его собственного фонда Mission 44.

«В Mercedes уже давно поддерживали мое стремление по повышению равенства возможностей и разнообразия в гоночной индустрии, – приводит слова гонщика пресс-служба. – Я очень рад посредством Ignite выстроить совместную работу ради достижения этих целей.

Разнообразие в персонале является не только средством достижения успеха, но и в моральном плане служит правильным подходом для любой отрасли.

Выводы Комиссии Хэмилтона дали нам фантастическую основу для начала работы, и я уверен, что Ignite приведет к реальным и ощутимым изменениям в автоспорте.

В течение 15 лет я оставался одним из немногих чернокожих сотрудников Формулы 1, и я горжусь тем, что моя работа с Mercedes изменит это к лучшему».

В рамках новой инициативы ее авторы намерены запустить программы поддержки чернокожих студентов, которые хотят выстроить карьеру в гоночной индустрии, но не имеют такой возможности.