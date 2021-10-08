Разговоры о возможной замене мотора на машине семикратного чемпиона мира циркулировали еще до турецкого этапа. В преддверии начала первой тренировки журналисты Sky Sport сообщили, что многочисленные источники сообщили о решении команды пойти на такой шаг, чтобы исключить проблемы с надежностью в концовке сезона.

Чуть позже, когда заезды уже начались, информация была подтверждена официально в бюллетене FIA. При этом Хэмилтону заменили не всю силовую установку в сборе, а только блок внутреннего сгорания (ICE). Это значит, что он потеряет только десять позиций на решетке.

Правила Ф1 гласят, что пилот может без штрафа использовать три двигателя по ходу сезона. За установку четвертого (как в случае Хэмилтона) положена перестановка на десять позиций по решетке.

Кроме установленного сейчас, у Льюиса осталось еще два двигателя, тогда как четвертый был утрачен после отказа в тренировке голландского этапа. Причем один из моторов относительно свежий – он впервые был установлен на машину в Спа.

Кроме Хэмилтона, штраф за замену мотора в этот уик-энд будет у гонщика Ferrari Карлоса Сайнса.