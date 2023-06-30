Хэмилтон посоветовал FIA, как избавить Формулу 1 от доминирования Red Bull
По мнению семикратного чемпиона мира, следует запретить командам слишком рано переключиться на работу над машинами для следующего сезона
Приехав в Шпильберг на девятый этап Формулы 1, Льюис Хэмилтон по ходу медиа-дня высказал мысль о том, что Red Bull, которая выиграла в 2023 году все прошедшие гонки, использует свое преимущество для того, чтобы направить ресурсы на работу над шасси нового сезона и тем самым остаться во главе пелотона.
«Они так далеко впереди, – объяснил бритfнец в эфире Sky Sports. – Им просто не нужно больше дорабатывать нынешнюю машину. Я считаю, что FIA следует установить дату, с которой команды могут переключаться на проекты следующего сезона – скажем, 1 августа.
Тогда все будут начинать работу, и ни у кого не будет большого отрыва от остальных в следующем чемпионате».
Такие слова не всем в паддоке пришлись по душе. Многие, включая Макса Ферстаппена, напомнили Льюису, что с 2014 по 2020 годы, когда его Mercedes доминировала в Ф1 и выигрывала гонку за гонкой, подобные мысли почему-то не приходили Льюису в голову.
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На официальной медиа-сессии Хэмилтон попробовал объяснить свою позицию.
«Я не адресую свое предложение против какой-то команды конкретно, – сказал он. – Но я сам выступаю здесь уже 17 лет, да и задолго до этого мы видели периоды доминирования. И мне не кажется, что это хорошо для спорта.
Мне повезло участвовать в одном из таких периодов, сейчас такое время наступило у Макса. И с нынешними порядками подобное будет повторяться вновь и вновь. И в этом нет ничего хорошего.
Я сам знаю, что когда к середине сезона ты уже оторвался на сто очков, больше нет нужды вкладываться в развитие машины, и можно досрочно переключиться на следующую.
В рамках лимита бюджетов это тем более целесообразно. Но если все будут знать, что существует единая дата начала работ – в октябре, пожалуй, уже поздновато, а вот с 1 августа в самый раз, – то никто не получит преимущества. Это будет настоящее соревнование конструкторов в ограниченных временных рамках.
Это должно выровнять силы. Хотя, возможно, я и не прав. Но что-то надо менять. Когда мы выигрывали титул за титулом, то всегда заранее переключились на машину будущего года».
Льюис добавил, что, как и в случае с объемом работ в средствах CFD и продувок в трубе, можно ввести дифференциацию в зависимости от результатов команды в прошлых сезонах, чтобы дать отстающим дополнительное преимущество.
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
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