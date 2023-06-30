Хэмилтон посоветовал FIA, как избавить Формулу 1 от доминирования Red Bull

Приехав в Шпильберг на девятый этап Формулы 1, Льюис Хэмилтон по ходу медиа-дня высказал мысль о том, что Red Bull, которая выиграла в 2023 году все прошедшие гонки, использует свое преимущество для того, чтобы направить ресурсы на работу над шасси нового сезона и тем самым остаться во главе пелотона.

«Они так далеко впереди, – объяснил бритfнец в эфире Sky Sports. – Им просто не нужно больше дорабатывать нынешнюю машину. Я считаю, что FIA следует установить дату, с которой команды могут переключаться на проекты следующего сезона – скажем, 1 августа.

Тогда все будут начинать работу, и ни у кого не будет большого отрыва от остальных в следующем чемпионате».

Такие слова не всем в паддоке пришлись по душе. Многие, включая Макса Ферстаппена, напомнили Льюису, что с 2014 по 2020 годы, когда его Mercedes доминировала в Ф1 и выигрывала гонку за гонкой, подобные мысли почему-то не приходили Льюису в голову.

Обновление: «Когда он побеждал, таких разговоров не было». Макс ответил Льюису

На официальной медиа-сессии Хэмилтон попробовал объяснить свою позицию.

«Я не адресую свое предложение против какой-то команды конкретно, – сказал он. – Но я сам выступаю здесь уже 17 лет, да и задолго до этого мы видели периоды доминирования. И мне не кажется, что это хорошо для спорта.

Мне повезло участвовать в одном из таких периодов, сейчас такое время наступило у Макса. И с нынешними порядками подобное будет повторяться вновь и вновь. И в этом нет ничего хорошего.

Я сам знаю, что когда к середине сезона ты уже оторвался на сто очков, больше нет нужды вкладываться в развитие машины, и можно досрочно переключиться на следующую.

В рамках лимита бюджетов это тем более целесообразно. Но если все будут знать, что существует единая дата начала работ – в октябре, пожалуй, уже поздновато, а вот с 1 августа в самый раз, – то никто не получит преимущества. Это будет настоящее соревнование конструкторов в ограниченных временных рамках.

Это должно выровнять силы. Хотя, возможно, я и не прав. Но что-то надо менять. Когда мы выигрывали титул за титулом, то всегда заранее переключились на машину будущего года».

Льюис добавил, что, как и в случае с объемом работ в средствах CFD и продувок в трубе, можно ввести дифференциацию в зависимости от результатов команды в прошлых сезонах, чтобы дать отстающим дополнительное преимущество.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Фото: Марк Саттон / Motorsport Images