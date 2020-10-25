Хэмилтон: Последний раз я врал в Формуле 3

На протяжении последних уик-эндов Льюис Хэмилтон регулярно уступает своему напарнику Валттери Боттасу в скорости на тренировках, но в квалификациях и в гонках чаще оказывается впереди.

В Португалии Боттас в очередной раз лидировал во всех трех тренировках. Но квалификацию напарнику проиграл. Так что на пресс-конференции вечером в субботу Хэмилтона спросили, не является ли такая аномалия следствием его собственной стратегии и не скрывает ли он на тренировках свою истинную скорость.

«Я не вру, мне нечего скрывать, никаких козырей в рукавах, – ответил Хэмилтон. – Мне кажется, в моем случае это просто не работает. Помню в младших сериях некоторые соперники пытались так хитрить. Я и сам пробовал, когда выступал, кажется, в Формуле 3. Это ни разу не привело ни к чему для меня хорошему. Так что с тех пор я придерживаюсь другой философии.

Что касается моего прогресса по ходу уик-эндов, то это как строить дом. Кирпичик за кирпичиком, прогрессируя все больше и больше. Мы проделываем большую работу, стараясь найти правильные настройки болида: тормозов, дифференциала, того, как он ведет себя в поворотах. Это не дается просто так, нужно работать весь уик-энд.

Лично я думаю, что в плане моего вождения я все делаю отлично все три дня, и по пятницам тоже. Просто у Боттаса это получается лучше. Так что мне остается только продолжать стараться и надеяться, что я начну его обгонять. И поул является хорошей наградой за все мои старания».