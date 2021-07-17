Хэмилтон посетовал на плохие старты Mercedes

Льюис Хэмилтон стартовал с первого места в спринтерской гонке Гран При Великобритании, но сразу же пропустил вперед Макса Ферстаппена. Британец посетовал, что не может переиграть этот неудачный старт, но понадеялся все исправить в основной гонке завтра.

«Я выложился полностью, – сказал Хэмилтон. – Жаль, что не получилось выиграть спринт, но завтра будет новая попытка. Мы постараемся превратить негатив в позитив. Каждое очко важно, но я благодарен уже за то, что финишировал. Он [Ферстаппен] просто отрывался от меня в гонке, я ничего не мог поделать.

Нам надо постараться. Каким-то образом оказаться впереди. Они отлично поработали с мотором, стали лучше стартовать. А мы в этом плане потеряли.

Хотел бы я заново провести [сегодняшний] старт. Хорошо, что такая возможность будет завтра».