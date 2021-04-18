Хэмилтон попытался утешить Норриса

Ландо Норрис показал третье время в финале квалификации Гран При Эмилли-Романьи, но его быстрый круг был аннулирован за выезд за пределы трассы в девятом повороте. Предыдущее время Норриса позволило ему занять только седьмую стартовую позицию.

После окончания сессии Норрис написал в соцсетях, что он очень огорчен произошедшим, так как третьего места его лишили за выезд на считанные дюймы, но считает это исключительно своей собственной ошибкой. И вскоре пилот McLaren удостоился комментария от победителя квалификации Льюиса Хэмилтона.

«Никто не обвинит тебя в том, что ты не выложился на полную. Великолепный был круг. Приятно видеть, как ты и твоя команда добиваетесь успеха. Соберись и поехали гоняться», – написал Хэмилтон.

Сам гонщик Mercedes признался, что завоевал поул по счастливому стечению обстоятельств, так как оба пилота Red Bull допустили ошибки. В противном случае Серхио Перес и Макс Ферстаппен могли бы опередить Хэмилтона, а Норрис, если бы его круг засчитали, стал бы не третьим, а четвертым.