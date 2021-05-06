Хэмилтон попросил оставить Боттаса в покое

Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас вместе выступают за Mercedes с 2017 года – за все это время финн ни разу не оказал серьезного сопротивления во внутрикомандной дуэли и выиграл девять Гран При, тогда как Хэмилтон на такой же машине завоевал уже 44 победы и четыре титула.

В нынешнем чемпионате эта картина сохраняется: Льюис лидирует в общем зачете, заработав 68 очков из 75 возможных (без учета бонусов), у Валттери всего 30 баллов за два третьих места и еще два за лучшие круги.

На этой неделе британский таблоид Daily Mail написал, что Боттаса еще до конца чемпионата могут заменить на Джорджа Расселла. Позже сам гонщик и босс команды Тото Вольф опровергли такое предположение.

Хэмилтон также сказал, что его напарник не заслуживает такой массированной критики.

«По собственному опыту тех отношений, что у нас сложились с Валттери, я могу назвать его замечательным товарищем по команде, о чем всегда говорил, – отметил сэр семикратный в четверг на медиа-сессии. – Если быть совершенно честным, я считаю наш нынешний состав идеальным с точки зрения результатов, баланса внутри команды и способности улучшать машину.

Наверное, в какой-то момент такая картина изменится, она должна измениться. Я не собираюсь оставаться здесь вечно, Валттери тоже не останется. Но прямо сейчас, думаю, мы продолжаем приносить пользу, как делали это все последние годы.

На последнем этапе Валттери завоевал поул. Впереди только четвертая гонка сезона. Думаю, люди должны дать ему передышку, позволить сфокусироваться на том, что он делает».

Контракты Хэмилтона и Боттаса с Mercedes истекают в конце нынешнего сезона Ф1. Главным кандидатом на место в команде в скором будущем считается Джордж Расселл – в конце 2020-го он уже блеснул, подменяя заболевшего Хэмилтона в Mercedes на Гран При Сахира.

Слухи доносят, что та история испортила отношения Хэмилтона и Расселла и навела Льюиса на мысль о нежелании выступать в одной команде с молодым соотечественником.

В Барселоне гонщик вновь заявил, что это не так.

«Мы обменялись сообщениями после его аварии в Имоле, – рассказал чемпион. – Надеюсь, вы понимаете мой посыл: я поддерживаю его.

У него свой собственный путь, но он хороший парень. Он отлично справился, когда пришел к нам в команду, и продолжает хорошо выполнять свою работу.

Так что никаких проблем».