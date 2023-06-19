Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года

Red Bull продолжила в Канаде победную серию – команда стала сильнейшей уже в девятый раз подряд и в 100-й в своей истории. Макс Ферстаппен сделал еще шаг к третьему титулу, уехав от соперников почти на десять секунд.

Льюис Хэмилтон из Mercedes стартовал в гонке третьим, смог опередить на первых метрах Фернандо Алонсо, но позже проиграл дуэль старому сопернику и финишировал третьим.

Недавно команда из Брэкли серьезно переделала свою машину W14, что позитивно сказалось на ее скорости – но Red Bull RB19 по-прежнему быстрее. Льюис отметил, что «Быкам» по силам выиграть все гонки нынешнего сезона, и призвал Mercedes направить основные ресурсы на проект нового шасси.

Гонщик объяснил: «Уик-энд сложился для нас здорово. Условия были сложными, но теперь мне нравится пилотировать, так как оптимальный диапазон шасси теперь шире, и мы явно на верных рельсах.

Мы стартовали со второго ряда, вели борьбу с Фернандо – это здорово. Два подиума подряд можно назвать фантастикой.

Кроме того, в Монако мы стали четвертыми, так что отставание, определенно, сокращается. Остаток сезона пройдет под знаком гонки доработок.

Но мне известно, что команда Макса уже работает над машиной будущего года. Так что нам тоже надо немного отвлечься от текущих задач и сфокусироваться на предстоящем сезоне. Но я вполне доволен нынешним положением».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Патрик Вине / Motorsport Images

Также Хэмилтон рассказал, что более не ощущает негатива от отсутствия побед – он не был на вершине подиума с конца 2021 года.

«Я больше не испытываю разочарования, если оно когда-то и было, – сказал он. – Я просто не в силах что-то сделать с их невероятной формой.

Скорее всего, они выиграют все гонки, если только в Aston не прибавят, или самой Red Bull не удастся финишировать. В рамках нынешних правил непросто отыграть такое отставание, как сейчас у нас. Их преимущество [в прижимной силе] по ходу круга достигает 30 пунктов (примерно 0,3 секунды – прим.ред.). Понятно, что нам надо потрудиться.

Но разочарования нет – во-первых, я рад, что снова сражаюсь среди лидеров, а во во-вторых надеюсь, что в какой-то момент у нас получится добавить еще и провести несколько хороших гонок, какие были у нас в 2021-м.

Было бы здорово, если бы мы втроем [с Ферстаппеном и Алонсо] участвовали в супер-упорных сражениях за победу».