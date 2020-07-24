Хэмилтон попросил болельщиков не приезжать в Сильверстоун

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
125 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Хэмилтон попросил болельщиков не приезжать в Сильверстоун

Поделились
Комментарии
Хэмилтон попросил болельщиков не приезжать в Сильверстоун
Автор:
, Редактор
24 июл. 2020 г., 15:37

Льюис присоединился к призывам британской полиции, которая не рекомендует фанатам пытаться увидеть предстоящие гонки Ф1 своими глазами

После короткой паузы сезон Формулы 1 возобновится в следующий уик-энд, когда пройдет Гран При Великобритании, а еще через неделю та же трасса в Сильверстоуне примет этап, посвященный 70-летию чемпионата мира. 

Обе гонки, как было объявлено уже давно, пройдут без зрителей. Еще в июне местная полиция предупредила поклонников спорта, что в окестностях автодрома будут введены ограничения, потому не стоит пытаться увидеть гонки своими глазами. 

Ранее в формате пустых трибун уже прошли три Гран При в Шпильберге и Будапеште – и если в Австрии зрители действительно не пытались пробраться на окружающие трассу холмы, то в Венгрии, как не раз можно было увидеть на кадрах трансляции, подобных случаев было немало. 

Льюис Хэмилтон присоединился к призывам для фанатов оставаться дома. Отвечая на вопрос о предстоящих гонках без зрителей. лидер сезона сказал: «Не мне устанавливать правила и говорить людям, как поступать. 

По телевизору я вижу, как в сложное время все пытаются продолжать жить нормальной жизнью, но эта штука [коронавирус] по-прежнему распространяется.

Потому я всегда призываю людей соблюдать дистанцию и оставаться дома.  

По ходу этапов мы очень стараемся поддерживать какое-то расстояние. даже если делаем одну работу. Мне понятно желание людей приехать и увидеть гонки, услышать моторы, понаблюдать за машинами.  

Но если это будет значить, что вы образуете толпу с другими людьми, это уже не хорошо. Я бы такого не советовал». 

Читайте также:

Босс «Сильверстоуна» Стюарт Прингл еще раз повторил, что из-за неконтролируемого поведения болельщиков у организаторов могут возникнуть серьезные неприятности: «Правительство потребовало, чтобы мы проводили этап без людей. Разрешение перестанет действовать, если приедут зрители. Даже считая тех, кто просто соберется перед воротами, чтобы приветствовать приезжающих и уезжающих пилотов. 

Да это и не получится сделать – большинство из гонщиков будет жить в собственных домах на колесах внутри трассы.

Кроме того, у тех, кто живет вокруг Сильверстоуна, такая ситуация вызывает серьезные опасения. Приезд посторонних повышает риск передачи вируса».

Он добавил: «Мы планируем выполнять указание правительства. И уже сейчас ведем активное информирование, чтобы все заранее четко понимали, насколько все серьезно».

«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено

Предыдущая новость

«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Алекс Калинаукас

Самое читаемое Сегодня

Ferrari озвучила условие попадания Мика Шумахера в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari озвучила условие попадания Мика Шумахера в Ф1

«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено

6 худших руководителей в истории команды Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

6 худших руководителей в истории команды Ferrari

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1

«Льюис, не причиняй боль другим. И перестань завидовать». Экклстоун жестко ответил Хэмилтону на тему расизма
Формула 1 Формула 1 / Комментарий

«Льюис, не причиняй боль другим. И перестань завидовать». Экклстоун жестко ответил Хэмилтону на тему расизма

Хэмилтон попросил болельщиков не приезжать в Сильверстоун
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон попросил болельщиков не приезжать в Сильверстоун

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»

Самое важное:

Хэмилтон попросил болельщиков не приезжать в Сильверстоун
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон попросил болельщиков не приезжать в Сильверстоун

«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari озвучила условие попадания Мика Шумахера в Ф1

2
Формула 1

«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено

3
Формула 1

6 худших руководителей в истории команды Ferrari

4
Формула 1

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1

5
Формула 1

«Льюис, не причиняй боль другим. И перестань завидовать». Экклстоун жестко ответил Хэмилтону на тему расизма

Последние видео

Стартовая решетка Гран При Венгрии 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Венгрии

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии 03:46
Формула 1

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки? 05:55
Формула 1

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки?

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

История Williams в Формуле 1 02:27
Формула 1

История Williams в Формуле 1

Самое важное:

Хэмилтон попросил болельщиков не приезжать в Сильверстоун
Формула 1

Хэмилтон попросил болельщиков не приезжать в Сильверстоун

«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено
Формула 1

«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня
Формула 1

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»
Формула 1

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»

Дзанарди вернули в больницу из-за нестабильного состояния
Общ

Дзанарди вернули в больницу из-за нестабильного состояния

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.