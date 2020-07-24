Хэмилтон попросил болельщиков не приезжать в Сильверстоун

После короткой паузы сезон Формулы 1 возобновится в следующий уик-энд, когда пройдет Гран При Великобритании, а еще через неделю та же трасса в Сильверстоуне примет этап, посвященный 70-летию чемпионата мира. Обе гонки, как было объявлено уже давно, пройдут без зрителей. Еще в июне местная полиция предупредила поклонников спорта, что в окестностях автодрома будут введены ограничения, потому не стоит пытаться увидеть гонки своими глазами.

Ранее в формате пустых трибун уже прошли три Гран При в Шпильберге и Будапеште – и если в Австрии зрители действительно не пытались пробраться на окружающие трассу холмы, то в Венгрии, как не раз можно было увидеть на кадрах трансляции, подобных случаев было немало. Льюис Хэмилтон присоединился к призывам для фанатов оставаться дома. Отвечая на вопрос о предстоящих гонках без зрителей. лидер сезона сказал: «Не мне устанавливать правила и говорить людям, как поступать. По телевизору я вижу, как в сложное время все пытаются продолжать жить нормальной жизнью, но эта штука [коронавирус] по-прежнему распространяется. Потому я всегда призываю людей соблюдать дистанцию и оставаться дома. По ходу этапов мы очень стараемся поддерживать какое-то расстояние. даже если делаем одну работу. Мне понятно желание людей приехать и увидеть гонки, услышать моторы, понаблюдать за машинами. Но если это будет значить, что вы образуете толпу с другими людьми, это уже не хорошо. Я бы такого не советовал».

Босс «Сильверстоуна» Стюарт Прингл еще раз повторил, что из-за неконтролируемого поведения болельщиков у организаторов могут возникнуть серьезные неприятности: «Правительство потребовало, чтобы мы проводили этап без людей. Разрешение перестанет действовать, если приедут зрители. Даже считая тех, кто просто соберется перед воротами, чтобы приветствовать приезжающих и уезжающих пилотов.

Да это и не получится сделать – большинство из гонщиков будет жить в собственных домах на колесах внутри трассы.

Кроме того, у тех, кто живет вокруг Сильверстоуна, такая ситуация вызывает серьезные опасения. Приезд посторонних повышает риск передачи вируса».

Он добавил: «Мы планируем выполнять указание правительства. И уже сейчас ведем активное информирование, чтобы все заранее четко понимали, насколько все серьезно».