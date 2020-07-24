Хэмилтон попросил болельщиков не приезжать в Сильверстоун
Льюис присоединился к призывам британской полиции, которая не рекомендует фанатам пытаться увидеть предстоящие гонки Ф1 своими глазами
После короткой паузы сезон Формулы 1 возобновится в следующий уик-энд, когда пройдет Гран При Великобритании, а еще через неделю та же трасса в Сильверстоуне примет этап, посвященный 70-летию чемпионата мира.
Обе гонки, как было объявлено уже давно, пройдут без зрителей. Еще в июне местная полиция предупредила поклонников спорта, что в окестностях автодрома будут введены ограничения, потому не стоит пытаться увидеть гонки своими глазами.
Ранее в формате пустых трибун уже прошли три Гран При в Шпильберге и Будапеште – и если в Австрии зрители действительно не пытались пробраться на окружающие трассу холмы, то в Венгрии, как не раз можно было увидеть на кадрах трансляции, подобных случаев было немало.
Льюис Хэмилтон присоединился к призывам для фанатов оставаться дома. Отвечая на вопрос о предстоящих гонках без зрителей. лидер сезона сказал: «Не мне устанавливать правила и говорить людям, как поступать.
По телевизору я вижу, как в сложное время все пытаются продолжать жить нормальной жизнью, но эта штука [коронавирус] по-прежнему распространяется.
Потому я всегда призываю людей соблюдать дистанцию и оставаться дома.
По ходу этапов мы очень стараемся поддерживать какое-то расстояние. даже если делаем одну работу. Мне понятно желание людей приехать и увидеть гонки, услышать моторы, понаблюдать за машинами.
Но если это будет значить, что вы образуете толпу с другими людьми, это уже не хорошо. Я бы такого не советовал».
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Босс «Сильверстоуна» Стюарт Прингл еще раз повторил, что из-за неконтролируемого поведения болельщиков у организаторов могут возникнуть серьезные неприятности: «Правительство потребовало, чтобы мы проводили этап без людей. Разрешение перестанет действовать, если приедут зрители. Даже считая тех, кто просто соберется перед воротами, чтобы приветствовать приезжающих и уезжающих пилотов.
Да это и не получится сделать – большинство из гонщиков будет жить в собственных домах на колесах внутри трассы.
Кроме того, у тех, кто живет вокруг Сильверстоуна, такая ситуация вызывает серьезные опасения. Приезд посторонних повышает риск передачи вируса».
Он добавил: «Мы планируем выполнять указание правительства. И уже сейчас ведем активное информирование, чтобы все заранее четко понимали, насколько все серьезно».
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Алекс Калинаукас