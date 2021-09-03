Хэмилтон пообещал подарки всем зрителям гонки в Спа
Как утверждает пост в соцсетях, для получения доступа к подарку достаточно оставить свои данные и доказательства покупки билета на Гран При Бельгии
После недавней гонки в бельгийском Спа, которая прошла в сложных погодных условиях и стала самой короткой в истории Формулы 1, Льюис Хэмилтон был возмущен действиями судей – и призвал организаторов этапа вернуть зрителям деньги за билеты.
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Реплика семикратного чемпиона мира тут же вызвала встречную критику – с намеком на то, что очень легко распоряжаться чужими деньгами. Однако в итоге, судя по всему, британский пилот решил и самостоятельно компенсировать зрителям Гран При Бельгии часть неудобств.
В одном из поддерживающих пилотов инстаграм-аккаунтов появилась запись следующего содержания: «Всем болельщикам, кто присутствовал на гонке в Спа! Льюис готовит для вас что-то особенное». Далее болельщикам предлагается перейти по ссылке и оставить свои контакты вместе с доказательствами покупки билета на Гран при Бельгии. После проверки данных болельщики должны на свою электронную почту «сюрприз с доступом к эксклюзивному подарку от Льюиса».
Хэмилтон поделился упомянутым постом в своем официальном аккаунте – и это можно считать доказательством, что речь не идет о какой-либо афере или розыгрыше.
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