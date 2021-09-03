Хэмилтон пообещал подарки всем зрителям гонки в Спа

После недавней гонки в бельгийском Спа, которая прошла в сложных погодных условиях и стала самой короткой в истории Формулы 1, Льюис Хэмилтон был возмущен действиями судей – и призвал организаторов этапа вернуть зрителям деньги за билеты.

Реплика семикратного чемпиона мира тут же вызвала встречную критику – с намеком на то, что очень легко распоряжаться чужими деньгами. Однако в итоге, судя по всему, британский пилот решил и самостоятельно компенсировать зрителям Гран При Бельгии часть неудобств.

В одном из поддерживающих пилотов инстаграм-аккаунтов появилась запись следующего содержания: «Всем болельщикам, кто присутствовал на гонке в Спа! Льюис готовит для вас что-то особенное». Далее болельщикам предлагается перейти по ссылке и оставить свои контакты вместе с доказательствами покупки билета на Гран при Бельгии. После проверки данных болельщики должны на свою электронную почту «сюрприз с доступом к эксклюзивному подарку от Льюиса».

Хэмилтон поделился упомянутым постом в своем официальном аккаунте – и это можно считать доказательством, что речь не идет о какой-либо афере или розыгрыше.

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