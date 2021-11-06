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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Хэмилтон: Понятия не имею, откуда темп у Mercedes

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Льюис заверил, что удивлен местом на первом ряду

Хэмилтон: Понятия не имею, откуда темп у Mercedes

Red Bull считалась фаворитом Гран При Мексики и опережала Mercedes на всех тренировках. Однако в квалификации лучшее время показал Валттери Боттас, а его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым. 

Сам британец не смог объяснить такого прорыва команды, заверив, что не ждал подобного результата.

«Валттери блестяще поработал, он так хорошо едет в последних гонках, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Это прекрасный результат для команды. Мы не думали, что на этом этапе у нас есть темп. Так что занять весь первый ряд это особенное достижение.

Понятия не имею, что изменилось. В какой-то момент они [Red Bull] были на шесть десятых быстрее нас. Но что бы там ни было, в квалификации наш темп был выше. Я шокирован не меньше прочих, но это не меняет результата».

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