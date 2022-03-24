Хэмилтон: Понял, что в Ф1 я не только ради гонок

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Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон известен своей любовью к затрагиванию серьезных и важных тем, касающихся общечеловеческих проблем, и нередко для данных разговоров британец использует платформу самой серии: например, надев футболку с лозунгом в паддок или создав свой фонд для меньшинств с помощью команды Mercedes.

В недавнем интервью со Sky Sports Хэмилтон отметил, что для него поднимание таких вопросов имеет чуть ли не большее значение, чем победы в чемпионатах.

«Когда я начал взрослеть, то стал задаваться вопросом: какое настоящее значение в завоевании всех этих титулов? И я понял, что это важно для меня лично, но эти победы ничего не меняют вокруг, – рассказал Хэмилтон. – К вашему имени добавляется еще одно достижение, но это не меняет мир, не меняет того факта, что на нашей планете еще есть вооруженные конфликты, расовая несправедливость, абьюз и другие вещи. Для чего мы будем использовать эту среду и эту платформу?

Кажется, я действительно нашел свое предназначение, – и оно заключается не только в том, чтобы быть гонщиком. Думаю, моя роль здесь – продолжать вести все эти разговоры, обсуждать со Стефано Доменикали возможные способы совместной работы и будущие планы чемпионата.

У меня есть эта платформа, и я могу оказывать давление, хоть и не всегда комфортными способами, но также это реальная возможность как бы подсветить эти изменения, и это для меня стоит гораздо больше, чем любой титул. Моя цель состоит в том, чтобы в следующие пять-десять лет, смотря на чемпионат по телевизору с – надеюсь – моими детьми, мы бы видели там юных девушек инженеров и механиков; чтобы мои деть знали, что существует такая возможность».