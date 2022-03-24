Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Марко: В Саудовской Аравии мы не сломаемся Следующая / FIA проверила Ferrari Сайнса после Бахрейна
Формула 1 Новости

Хэмилтон: Понял, что в Ф1 я не только ради гонок

Для семикратного чемпиона важно, чтобы была возможность говорить о серьезных мировых проблемах

Автор:
, редактор
Хэмилтон: Понял, что в Ф1 я не только ради гонок
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон известен своей любовью к затрагиванию серьезных и важных тем, касающихся общечеловеческих проблем, и нередко для данных разговоров британец использует платформу самой серии: например, надев футболку с лозунгом в паддок или создав свой фонд для меньшинств с помощью команды Mercedes.

В недавнем интервью со Sky Sports Хэмилтон отметил, что для него поднимание таких вопросов имеет чуть ли не большее значение, чем победы в чемпионатах.

«Когда я начал взрослеть, то стал задаваться вопросом: какое настоящее значение в завоевании всех этих титулов? И я понял, что это важно для меня лично, но эти победы ничего не меняют вокруг, – рассказал Хэмилтон. – К вашему имени добавляется еще одно достижение, но это не меняет мир, не меняет того факта, что на нашей планете еще есть вооруженные конфликты, расовая несправедливость, абьюз и другие вещи. Для чего мы будем использовать эту среду и эту платформу?

Кажется, я действительно нашел свое предназначение, – и оно заключается не только в том, чтобы быть гонщиком. Думаю, моя роль здесь – продолжать вести все эти разговоры, обсуждать со Стефано Доменикали возможные способы совместной работы и будущие планы чемпионата.

У меня есть эта платформа, и я могу оказывать давление, хоть и не всегда комфортными способами, но также это реальная возможность как бы подсветить эти изменения, и это для меня стоит гораздо больше, чем любой титул. Моя цель состоит в том, чтобы в следующие пять-десять лет, смотря на чемпионат по телевизору с – надеюсь – моими детьми, мы бы видели там юных девушек инженеров и механиков; чтобы мои деть знали, что существует такая возможность».

Читайте также:

 

Поделились
Марко: В Саудовской Аравии мы не сломаемся
Предыдущая новость

Марко: В Саудовской Аравии мы не сломаемся
Следующая новость

FIA проверила Ferrari Сайнса после Бахрейна

FIA проверила Ferrari Сайнса после Бахрейна
Больше от
Александра Шубина
Alfa Romeo взялась за проблему медленного первого круга
Формула 1

Alfa Romeo взялась за проблему медленного первого круга

Полицейский дал Морбиделли свой байк для поездки в аэропорт
MotoGP

Полицейский дал Морбиделли свой байк для поездки в аэропорт

СМИ: Катар – главный претендент на замену российского этапа Ф1 Гран При Бахрейна
Формула 1

СМИ: Катар – главный претендент на замену российского этапа Ф1

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона
Формула 1

Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона

Хэмилтон лишил Шумахера еще одного рекорда Гран При Бахрейна
Формула 1

Хэмилтон лишил Шумахера еще одного рекорда

Хэмилтон благодарен за неожиданный подиум по итогам «тяжелой гонки» Гран При Бахрейна
Формула 1

Хэмилтон благодарен за неожиданный подиум по итогам «тяжелой гонки»

Mercedes Больше от
Mercedes
Mercedes пообещала обновить машины к Джидде Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Mercedes пообещала обновить машины к Джидде

«Засунули руки в туалет». В Mercedes рассказали о новой проблеме Гран При Бахрейна
Формула 1

«Засунули руки в туалет». В Mercedes рассказали о новой проблеме

В Mercedes отказались признать нехватку мощности
Формула 1

В Mercedes отказались признать нехватку мощности

Самое важное:

Брандл: Если так пойдет дальше, Хэмилтон уйдет из Ф1
Формула 1 Формула 1

Брандл: Если так пойдет дальше, Хэмилтон уйдет из Ф1

Alfa Romeo взялась за проблему медленного первого круга
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo взялась за проблему медленного первого круга

FIA проверила Ferrari Сайнса после Бахрейна
Формула 1 Формула 1

FIA проверила Ferrari Сайнса после Бахрейна

Хэмилтон: Понял, что в Ф1 я не только ради гонок
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Понял, что в Ф1 я не только ради гонок

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.