Хэмилтон понадеялся на FIA в борьбе с Red Bull

Red Bull выиграла четыре последних Гран При Формулы 1 и создала себе отрыв от Mercedes. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон считает, что преимущество австрийцев кроется в их заднем крыле, и надеется, что FIA запретит его использование.

«Большую часть года они используют очень хорошее крыло, которое гнется, – сказал Хэмилтон на пресс-конференции после Гран При Штирии. – Как мне сказали, они долго его разрабатывали. А мы нет. Так что оно сыграло большую роль [в успехе Red Bull].

Если мы не улучшим свою машину до конца года, то результаты останутся такими же, как сейчас. Они действительно улучшили свою скорость в последних гонках. Не знаю, сделали они это за счет мотора или крыла. Но готовится новая техническая директива по крыльям. Не знаю, запретит она отгибание крыла или нет. Но, может, она уравняет всех в силах».