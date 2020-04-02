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Хэмилтон сравнил перенаселенность Земли со смертностью от вируса. И ужаснулся

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Хэмилтон сравнил перенаселенность Земли со смертностью от вируса. И ужаснулся
Автор:
, Редактор
2 апр. 2020 г., 13:12

Шестикратный чемпион мира заметил, что из-за карантина воздух стал чище

Льюис Хэмилтон известен в мире автоспорта не только как самый успешный из действующих пилотов, но и как веган, а также защитник окружающей среды. Проводя дни в самоизоляции, британец в очередной раз обратился к своим болельщикам с призывом пересмотреть свои взгляды на жизнь.

«Безумно то, что стоило миру замереть, как небеса стали становиться чище, – сказал Хамилтон во время стрима в инстаграме. – Не знаю, почему это происходит именно сейчас, но тут есть о чем задуматься.

В 1900 году на планете было меньше 2 миллиардов человек, а сейчас нас 7,7 миллиарда, и каждый год это число увеличивается на 140 миллионов. Не знаю как вам, а мне эта статистика взрывает мозг. Мы, человеческая раса, просто вышли из-под контроля.

Что еще печальнее, это то, что от нового вируса уже умерло 40 тысяч человек, но всего в мире ежегодно умирает 57 миллионов людей. Это 150 тысяч ежедневно!

Столько всего нужно изменить. Наши привычки, то, как мы принимаем решения, как ведем себя. Как нам изменить человеческую природу, когда мы сбились с дороги? Надеюсь, эта пандемия изменит нашу сущность и сделает нас лучше».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

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