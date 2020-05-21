Хэмилтон помог Расселлу. Тот в ответ пообещал отомстить

Пилот Williams Джордж Расселл попал в Формулу 1 благодаря молодежной программе Mercedes. Британец выступал тест-пилотом у чемпионов мира до того, как команда помогла ему получить место в Williams.

Расселл рассказал, что пока он выступал в младших сериях, советами ему помогал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Попав с Хэмилтоном в один чемпионат, гонщик Williams задумал отплатить ему за помощь собственными успехами.

«Льюис дал мне небольшой совет, когда я выступал в Формуле 2 пару лет назад, – рассказал Расселл в эфире Sky Sports. – Совет был о шинах и о том, как выжать из резины максимум. Это была небольшая деталь, которой мне как раз и не хватало на старте карьеры в Ф2. После перехода в Ф1 этот совет тоже мне помогает. Маленький совет запустил мои собственные мысли, я стал думать, как бы выжать из этого еще больше.

Надеюсь, однажды я заставлю Льюиса пожалеть об этом совете!»

Накануне появилась информация, что в 2021 году босс Mercedes Тото Вольф хочет составить пару пилотов команды как раз из Хэмилтона и Расселла.