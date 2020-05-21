Хэмилтон помог Расселлу. Тот в ответ пообещал отомстить
Пилот Williams намерен заставить чемпиона пожалеть о давнишней помощи
Пилот Williams Джордж Расселл попал в Формулу 1 благодаря молодежной программе Mercedes. Британец выступал тест-пилотом у чемпионов мира до того, как команда помогла ему получить место в Williams.
Расселл рассказал, что пока он выступал в младших сериях, советами ему помогал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Попав с Хэмилтоном в один чемпионат, гонщик Williams задумал отплатить ему за помощь собственными успехами.
«Льюис дал мне небольшой совет, когда я выступал в Формуле 2 пару лет назад, – рассказал Расселл в эфире Sky Sports. – Совет был о шинах и о том, как выжать из резины максимум. Это была небольшая деталь, которой мне как раз и не хватало на старте карьеры в Ф2. После перехода в Ф1 этот совет тоже мне помогает. Маленький совет запустил мои собственные мысли, я стал думать, как бы выжать из этого еще больше.
Надеюсь, однажды я заставлю Льюиса пожалеть об этом совете!»
Накануне появилась информация, что в 2021 году босс Mercedes Тото Вольф хочет составить пару пилотов команды как раз из Хэмилтона и Расселла.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Джордж Расселл
|Автор
|Иван Матушкин