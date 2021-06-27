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Формула 1 / Гран При Штирии Новость

Хэмилтон помешал Сайнсу догнать Норриса

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, Ответственный редактор

Стартовав на Гран При Штирии с 12-го места, пилот Ferrari финишировал шестым – и все равно остался недоволен

Хэмилтон помешал Сайнсу догнать Норриса

После не самой лучшей квалификации Карлос Сайнс мог выбирать, на каких шинах начинать гонку. В итоге испанец проехал со старта 41 круг на составе Medum, после чего вернулся на трассу седьмым, имея свежий комплект Hard.

Он быстро оставил позади Лэнса Стролла, однако больше не смог отыграть ни одной позиции, проиграв на финише семь секунд Ландо Норрису из McLaren.

По словам самого Карлоса, все могло закончиться совершенно иначе, не застрянь он на свежей резине за Льюисом Хэмилтоном. 

«Мы пытались нагнать Ландо, – объяснил гонщик в интервью телеканалу DAZN. – Проблема лишь в том, что из боксов я выехал прямо перед Хэмилтоном, а потому по правилам обязан был пропустить его [на круг]. 

После этого на протяжении 15 кругов я пытался вновь выйти вперед и за это время просто убил передние шины. Из-за этого добиться нашей цели (догнать Норриса) оказалось очень сложно. 

Возвращение в один круг с лидером и определило исход нашей гонки. При этом у меня точно был темп, чтобы настичь Ландо, но эти 15 кругов за Хэмилтоном стоили мне возможности атаковать его [Норриса] в концовке. Жаль, так как сегодня машина позволяла подняться с 12-го места на пятое».

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Дополнительная информация: Серхио Лийо

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