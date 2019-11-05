Хэмилтон получит больше всех шин Medium в Бразилии

На «Интерлагосе» будут использоваться три самых жестких состава сликов. В подавляющем большинстве команд заказали своим пилотам один-два комплекта Hard и два-три Meduim, отдав остальную часть квоты самым мягким шинам.

Исключений оказалось всего два: у новоиспеченного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона будет четыре комплекта Medium, тогда как у Даниэля Риккардо – лишь один.

При этом в Ferrari и Red Bull решили сделать одинаковый выбор для обоих своих гонщиков.

На каждом этапе команды получают по одному обязательному комплекту Hard и Medium – хотя бы один из них необходимо использовать по ходу гонки. Пилоты, прошедшие в финал квалификации, смогут использовать дополнительный комплект Soft, который команды должны сдать сразу после окончания субботних заездов.

Еще десять комплектов шин из предложенного набора команды выбирают самостоятельно. По ходу гонки пилоты должны использовать как минимум два разных состава резины.

Гран При Бразилии пройдет 18-20 ноября.