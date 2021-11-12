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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Хэмилтон получил новый мотор и потеряет пять позиций на решетке

Автор:
, Ответственный редактор

Команда Mercedes установила на машину своего лидера уже пятый в этом году блок внутреннего сгорания

Хэмилтон получил новый мотор и потеряет пять позиций на решетке

Из документов FIA, опубликованных перед самым началом пятничной тренировки на «Интерлагосе» стало известно об очередной замене мотора на машине Льюиса Хэмилтона. О возможности такого развития событий активно говорили накануне бразильского Гран При. 

Прежде семикратный чемпион уже получил новый мотор в Турции. Нынешний стал пятым по счету, потому за его установку гонщик потеряет всего пять позиций на решетке. Примечательно, что во второй раз подряд Mercedes заменила только блок внутреннего сгорания, сохранив остальные компоненты силовой установки. 

Важно отметить, что перестановка произойдет только в воскресенье, тогда как в субботнем спринте Льюис займет стартовую позицию по итогам квалификации.

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Также на Ferrari Шарля Леклера заменили компоненты выхлопной системы – нынешние детали стали уже седьмыми со старта чемпионата, тогда как без штрафа по ходу сезона можно использовать восемь. 

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