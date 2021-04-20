Хэмилтон похвалил Расселла за извинения

Вчера Джордж Расселл изменил свою позицию касательно столкновения с Валттери Боттасом на Гран При Эмилии-Романьи. Сразу после инцидента британец набросился на соперника, считая его виновником столкновения. Однако в понедельник Расселл принес Боттасу и команде извинения в соцсетях.

Жест пилота Williams оценил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

«Сила рождается из уязвимости, – написал Хэмилтон в комментарии под постом Расселла. – Если не сделаешь ошибку – никогда не извлечешь урок. Выражаю уважение за то, что взял ответственность на себя. Пора двигаться дальше».

Отметим, что Расселл является подопечным Mercedes и считается главным кандидатом на замену Боттаса или Хэмилтона в команде.