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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Хэмилтон похвалил Феттеля за поддержку ЛГБТ

Автор:
, редактор Ф1

Льюис горд за футболку Себастьяна

Хэмилтон похвалил Феттеля за поддержку ЛГБТ

Себастьян Феттель получил предупреждение за то, что во время исполнения национального гимна на Гран При Венгрии надел футболку в поддержку ЛГБТ. Сам немец заверил, что сделал бы это даже под угрозой дисквалификации, а его поступок похвалил Льюис Хэмилтон.

«Восхитительно, что Себ высказал свою позицию, поддержал ЛГБТ-сообщество, – сказал Хэмилтон. – Я говорил об этом в начале Гран При и важно, что он тоже высказался. Мы должны заявлять свою позицию, мы боремся за разнообразие и инклюзивность. И я горжусь, что он так поступил».

Сам Хэмилтон в Венгрии тоже оказался в центре скандала после того, как осудил принятый в стране закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей. 

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