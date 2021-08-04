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Хэмилтон похвалил Феттеля за поддержку ЛГБТ
Автор: Люк Смит , редактор Ф1
Льюис горд за футболку Себастьяна
Себастьян Феттель получил предупреждение за то, что во время исполнения национального гимна на Гран При Венгрии надел футболку в поддержку ЛГБТ. Сам немец заверил, что сделал бы это даже под угрозой дисквалификации, а его поступок похвалил Льюис Хэмилтон.
«Восхитительно, что Себ высказал свою позицию, поддержал ЛГБТ-сообщество, – сказал Хэмилтон. – Я говорил об этом в начале Гран При и важно, что он тоже высказался. Мы должны заявлять свою позицию, мы боремся за разнообразие и инклюзивность. И я горжусь, что он так поступил».
Сам Хэмилтон в Венгрии тоже оказался в центре скандала после того, как осудил принятый в стране закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей.
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Хэмилтон похвалил Феттеля за поддержку ЛГБТ
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