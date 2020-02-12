Льюис Хэмилтон представил новый шлем. Он стал пурпурно-сизым
Шлем гонщика Mercedes AMG F1 Льюиса Хэмилтона
Фотограф: Льюис Хэмилтон
Шлем гонщика Mercedes AMG F1 Льюиса Хэмилтона
Фотограф: Льюис Хэмилтон
Шлем гонщика Mercedes AMG F1 Льюиса Хэмилтона
Фотограф: Льюис Хэмилтон
Презентация нового болида Mercedes состоится в ближайшую пятницу, а Льюис Хэмилтон уже показал раскраску своего шлема
Действующий чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон разместил в твиттере изображения своего нового шлема. Гонщик назвал его «пурпурно-сизым». На нем теперь отображены шесть звезд, символизирующих шесть чемпионских титулов британского пилота. Пять из них спортсмен завоевал на Mercedes; свой первый титул Льюис выиграл в составе McLaren.
«Сегодня мой первый рабочий день в новом сезоне, – сказал Хэмилтон. – Рад снова быть в игре, зима была отличной. Мне удалось провести много времени с семьей и друзьями.
Скажу прямо – это были, пожалуй, лучшие дни, проведенные с моим отцом. Ну и мои тренировки в эту зиму были особенными. Так что по сравнению с прошлым годом я действительно чувствую себя лучше и физически, и психологически».
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Хэмилтон также обратился к болельщикам: «Я знаю, парни, что все вы ждете от меня седьмого титула. Но давайте не будем торопиться. Ни я, ни команда пока не имеем ни малейшего понятия относительно того, на каком мы уровне по сравнению с соперниками. Просто постараемся изо всех сил на тестах, и вообще будем делать свою работу как можно лучше».
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Чарльз Брэдли
Льюис Хэмилтон представил новый шлем. Он стал пурпурно-сизым
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