Хэмилтон показал шлем для Гран При Бразилии
Победитель чемпионата 2019 года выступит в предпоследней гонке в шлеме особой раскраски.
Команда Mercedes опубликовала в твиттере фотографии специальной версии гоночного шлема, в котором Льюис Хэмилтон будет выступать на Гран При в Бразилии. Раскраска шлема выполнена в цветах бразильского флага, а сзади на нем изображена статую Иисуса Христа. Это символ Рио-де-Жанейро, города, который борется с Сан-Паулу за право принимать у себя Гран-При Формулы 1 после 2020 года.
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Кроме того, на шлеме сбоку и сзади расположено по шесть звезд. Это символ шестого чемпионского титула, который Хэмилтон завоевал накануне Гран При Бразилии, на предыдущем этапе в Остине.
Дополнение
Льюис Хэмилтон пояснил в Бразилии, что раскраска его шлема посвящена трехкратному чемпиону Формулы 1, бразильцу Айртону Сенне.
«Это способ передать ему привет, – сказал Хэмилтон. – Сегодня среди участников нет бразильских пилотов, и я знаю, как сильно болельщики скучают по Айртону. Он до сих пор вдохновляет меня на то, что я делаю.
На самом деле я уже столько раз говорил о нем за прошедшие годы. Когда я был ребенком, я мог видеть по телевизору, как он делал какие-то просто невероятные вещи, словно супермен. А Супермен был моим любимым героем, мне хотелось именно на него походить. В детстве меня часто обижали, и мне нравилось смотреть на то, что кто-то способен постоять за себя. Он верил в себя, никогда не сдавался, очень агрессивно управлял автомобилем. Это мотивировало меня на то, чтобы стараться быть на него похожим.
Он навсегда остался в истории Формулы 1. Его и сейчас считают одним из величайших пилотов всех времен. Он изменил отношение всей нации, и я не могу вспомнить другого пилота, который сделал бы столько же. Не знаю, может быть Хуан-Мануэль Фанхио. Уход Сенны можно сравнить со смертью принцессы Дианы, тогда это тоже затронуло чувства очень многих людей, как в их родной стране, так и по всему миру».
Шлем гонщика Mercedes AMG F1 Льюиса Хэмилтона
Фотограф: Mercedes AMG
Шлем гонщика Mercedes AMG F1 Льюиса Хэмилтона
Фотограф: Mercedes AMG
Шлем гонщика Mercedes AMG F1 Льюиса Хэмилтона
Фотограф: Mercedes AMG
Шлем гонщика Mercedes AMG F1 Льюиса Хэмилтона
Фотограф: Mercedes AMG
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Хэмилтон показал шлем для Гран При Бразилии
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