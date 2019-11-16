Хэмилтон показал лучшее время по итогам тренировок в Бразилии

По ходу часовой сессии асфальт оставался сухим, и скорости выросли по сравнению с пятницей. Шарль Леклер и Себастьян Феттель стали первыми, кому по ходу уик-энда удалось проехать круг быстрее минуты и девяти секунд, однако в концовке Льюис Хэмилтон сумел опередить обоих за счет значительного преимущества во втором секторе.

Разница на круге между британцем и Леклером составила почти три десятых, Феттель уступил лидеру 0,344 секунды. На финальных минутах между Хэмилтоном и дуэтом Ferrari вклинился Макс Ферстаппен, которому до пилота Mercedes не хватило менее трех сотых.

Леклер и Феттель остались на третьем и четвертом местах, опередив Александра Элбона и Валттери Боттаса, который замкнул группу лидеров. Все гонщики показали свои лучшие результаты на шинах Soft.

Лучшим из остальных стал россиянин Даниил Квят, уступивший лидеру чуть более секунды. В десятку также попали Антонио Джовинацци, Ландо Норрис и Карлос Сайнс. Партнер Квята по Toro Rosso Пьер Гасли расположился на 12-м месте, проиграв россиянину две десятых.

Тренировка прошла без происшествий.

Motorsport.com провел прямую текстовую трансляцию третьей тренировки в Бразилии.

Результаты третьей тренировки