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Формула 1 / Гран При Бразилии / Отчет о тренировке

Хэмилтон показал лучшее время по итогам тренировок в Бразилии

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Хэмилтон показал лучшее время по итогам тренировок в Бразилии
Автор:
, редактор
16 нояб. 2019 г., 16:07

Пилот Mercedes сумел опередить всех соперников в субботу утром, обновив лучшее время уик-энда.

По ходу часовой сессии асфальт оставался сухим, и скорости выросли по сравнению с пятницей. Шарль Леклер и Себастьян Феттель стали первыми, кому по ходу уик-энда удалось проехать круг быстрее минуты и девяти секунд, однако в концовке Льюис Хэмилтон сумел опередить обоих за счет значительного преимущества во втором секторе.

 

Разница на круге между британцем и Леклером составила почти три десятых, Феттель уступил лидеру 0,344 секунды. На финальных минутах между Хэмилтоном и дуэтом Ferrari вклинился Макс Ферстаппен, которому до пилота Mercedes не хватило менее трех сотых. 

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Леклер и Феттель остались на третьем и четвертом местах, опередив Александра Элбона и Валттери Боттаса, который замкнул группу лидеров. Все гонщики показали свои лучшие результаты на шинах Soft.

Лучшим из остальных стал россиянин Даниил Квят, уступивший лидеру чуть более секунды. В десятку также попали Антонио Джовинацци, Ландо Норрис и Карлос Сайнс. Партнер Квята по Toro Rosso Пьер Гасли расположился на 12-м месте, проиграв россиянину две десятых.

Тренировка прошла без происшествий. 

Motorsport.com провел прямую текстовую трансляцию третьей тренировки в Бразилии.

Результаты третьей тренировки

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон 17 1'08.320     227.055
2 Netherlands Макс Ферстаппен 18 1'08.346 0.026 0.026 226.968
3 Monaco Шарль Леклер 20 1'08.611 0.291 0.265 226.092
4 Germany Себастьян Феттель 22 1'08.664 0.344 0.053 225.917
5 Thailand Александр Элбон 17 1'09.136 0.816 0.472 224.375
6 Finland Валттери Боттас 20 1'09.201 0.881 0.065 224.164
7 Russian Federation Даниил Квят 22 1'09.415 1.095 0.214 223.473
8 Italy Антонио Джовинацци 20 1'09.462 1.142 0.047 223.322
9 United Kingdom Ландо Норрис 18 1'09.585 1.265 0.123 222.927
10 Spain Карлос Сайнс 21 1'09.588 1.268 0.003 222.917
11 Finland Кими Райкконен 21 1'09.619 1.299 0.031 222.818
12 France Пьер Гасли 19 1'09.625 1.305 0.006 222.799
13 Germany Нико Хюлькенберг 17 1'09.650 1.330 0.025 222.719
14 Denmark Кевин Магнуссен 18 1'09.713 1.393 0.063 222.518
15 Australia Даниэль Риккардо 17 1'09.761 1.441 0.048 222.364
16 France Ромен Грожан 20 1'09.798 1.478 0.037 222.247
17 Mexico Серхио Перес 19 1'09.995 1.675 0.197 221.621
18 Canada Лэнс Стролл 16 1'10.312 1.992 0.317 220.622
19 United Kingdom Джордж Расселл 19 1'10.843 2.523 0.531 218.968
20 Poland Роберт Кубица 23 1'11.205 2.885 0.362 217.855
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Третья тренировка
Автор Иван Матушкин

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