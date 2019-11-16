Хэмилтон показал лучшее время по итогам тренировок в Бразилии
Пилот Mercedes сумел опередить всех соперников в субботу утром, обновив лучшее время уик-энда.
По ходу часовой сессии асфальт оставался сухим, и скорости выросли по сравнению с пятницей. Шарль Леклер и Себастьян Феттель стали первыми, кому по ходу уик-энда удалось проехать круг быстрее минуты и девяти секунд, однако в концовке Льюис Хэмилтон сумел опередить обоих за счет значительного преимущества во втором секторе.
Разница на круге между британцем и Леклером составила почти три десятых, Феттель уступил лидеру 0,344 секунды. На финальных минутах между Хэмилтоном и дуэтом Ferrari вклинился Макс Ферстаппен, которому до пилота Mercedes не хватило менее трех сотых.
Читайте также:
Леклер и Феттель остались на третьем и четвертом местах, опередив Александра Элбона и Валттери Боттаса, который замкнул группу лидеров. Все гонщики показали свои лучшие результаты на шинах Soft.
Лучшим из остальных стал россиянин Даниил Квят, уступивший лидеру чуть более секунды. В десятку также попали Антонио Джовинацци, Ландо Норрис и Карлос Сайнс. Партнер Квята по Toro Rosso Пьер Гасли расположился на 12-м месте, проиграв россиянину две десятых.
Тренировка прошла без происшествий.
Motorsport.com провел прямую текстовую трансляцию третьей тренировки в Бразилии.
Результаты третьей тренировки
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|1
|Льюис Хэмилтон
|17
|1'08.320
|227.055
|2
|Макс Ферстаппен
|18
|1'08.346
|0.026
|0.026
|226.968
|3
|Шарль Леклер
|20
|1'08.611
|0.291
|0.265
|226.092
|4
|Себастьян Феттель
|22
|1'08.664
|0.344
|0.053
|225.917
|5
|Александр Элбон
|17
|1'09.136
|0.816
|0.472
|224.375
|6
|Валттери Боттас
|20
|1'09.201
|0.881
|0.065
|224.164
|7
|Даниил Квят
|22
|1'09.415
|1.095
|0.214
|223.473
|8
|Антонио Джовинацци
|20
|1'09.462
|1.142
|0.047
|223.322
|9
|Ландо Норрис
|18
|1'09.585
|1.265
|0.123
|222.927
|10
|Карлос Сайнс
|21
|1'09.588
|1.268
|0.003
|222.917
|11
|Кими Райкконен
|21
|1'09.619
|1.299
|0.031
|222.818
|12
|Пьер Гасли
|19
|1'09.625
|1.305
|0.006
|222.799
|13
|Нико Хюлькенберг
|17
|1'09.650
|1.330
|0.025
|222.719
|14
|Кевин Магнуссен
|18
|1'09.713
|1.393
|0.063
|222.518
|15
|Даниэль Риккардо
|17
|1'09.761
|1.441
|0.048
|222.364
|16
|Ромен Грожан
|20
|1'09.798
|1.478
|0.037
|222.247
|17
|Серхио Перес
|19
|1'09.995
|1.675
|0.197
|221.621
|18
|Лэнс Стролл
|16
|1'10.312
|1.992
|0.317
|220.622
|19
|Джордж Расселл
|19
|1'10.843
|2.523
|0.531
|218.968
|20
|Роберт Кубица
|23
|1'11.205
|2.885
|0.362
|217.855
|Полные результаты
Предыдущая новость
Хорнер объяснил, чем Элбон заслужил место в Red Bull на 2020-й
Следующая новость
Ирвайн о Хэмилтоне: Он намного лучше Шумахера и Сенны
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Третья тренировка
|Автор
|Иван Матушкин
Хэмилтон показал лучшее время по итогам тренировок в Бразилии
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
01:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
05:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
02:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
05:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта