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Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes

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Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes

Конец слухам наконец-то положен

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон продолжит выступать за Mercedes в 2021 году. Сегодня было объявлено о заключении нового контракта между сторонами.

Прошлый контракт Хэмилтона истек в конце 2020 года, и хотя обе стороны утверждали, что сотрудничество продолжится, затяжка с подписанием нового договора спровоцировала появление множества слухов.

Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года. За это время команда завоевала семь Кубков конструкторов, а сам Льюис шесть раз становился чемпионом мира.

Отметим, что в объявлении команды говорится лишь о контракте на 2021 год. Таким образом, оба пилота Mercedes сейчас имеют лишь однолетние контракты и в сезон-2022 команда может войти с обновленным составом.

 

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