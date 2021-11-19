Хэмилтон подготовил для Катара шлем с радугой

Впервые сев в болид на тренировке Гран При Катара в Лосаиле, гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон надел особый шлем, украшенный всеми цветами радуги. Тем самом он очевидно хотел привлечь внимание к проблеме нарушения принципа равных прав, о чем сам он говорил перед заездом.

«Нам, гонщикам, не приходится выбирать, в каких местах выступать в Гран При, – заявил пилот Mercedes. – Но бы обязаны знать о тех проблемах, что существуют в странах, куда мы приезжаем. Насчет этой части планеты существует мнение, что здесь с этими проблемами все хуже, чем где бы то ни было.

Мне правда кажется, что когда спортивный чемпионат приезжает в подобные места, то мы должны замечать проблемы и привлекать к ним внимание. Средства массовой информации должны рассказывать о подобном. А нарушение принципа равных прав является именно такой серьезной проблемой.

При этом я уверен, что здесь уже ведется работа по улучшению ситуации, и я отдаю себе отчет, что такие вещи не меняются за одну ночь».